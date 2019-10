¿Qué le dijo Justin a Selena Gómez tras escuchar su canción?

La cantante Selena Gómez estrenó recientemente su canción 'Lose You To Love Me' y un día después 'Look At Her Now', las cuales están dedicadas a su expareja, Justin Bieber. La artista habló sobre los comentarios que el canadiense le hizo respecto al primer tema musical.

En una entrevista realizada por Ryan Seacrest, la cantante aseguró que la canción la había escrito hace aproximadamente un año, pero no quiso grabarla debido a que necesitaba tiempo para enfrentar la situación y mejorar su estado de ánimo.



"Es extraño porque escribí esta canción hace un año y es como si me sintiera completamente diferente de cuando lo hice. Es una sensación muy interesante", agregó en la entrevista. También, dijo que la canción estaba dedicada a todos los fanáticos que la han apoyado durante varios años y conocen su proceso.

En su intervención aseguró que Bieber había dicho que 'la canción era hermosa'.



Explicó que estas dos canciones eran las únicas que hablaban sobre su proceso de ruptura con el cantante. Las otras hablan de su estado actual y de cómo se ve en el futuro. El tema formará parte de un álbum en el que lleva trabajando cerca de cuatro años.



Actualmente, la artista de 27 años, está soltera. Sin embargo, ha dejado claro en algunas entrevistas que está lista para dar inicio a una nueva relación. Por su parte, el compositor de 25 años disfruta de su segundo matrimonio con la modelo Hailey Baldwin .

