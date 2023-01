Hoy en día, se ha vuelto una moda que las parejas que están esperando un bebé realicen una fiesta en la que saben el sexo de su hijo. Algunas de estas celebraciones suelen ser bastante extravagantes o en otras los asistentes suelen llevarse varias sorpresas. Así como le pasó a un joven que se ha vuelto viral en TikTok.

En un principio parece que es una revelación de sexo normal, sin embargo, lo que más le llamo la atención a los internautas fue la reacción que tuvo el padre primerizo al enterarse que tendría gemelos. Muchos usuarios aseguran que parece que se le vino el mundo encima.



El corto clip fue compartido por el usuario @migueltrox2 y se puede apreciar que los futuros padres estaban en su fiesta de revelación de sexo e iban a hacer la dinámica de las bengalas de colores. El primero en activarla fue el futuro papá y en ese momento comenzó a salir humo rosa, el cual hizo que los asistentes gritaran de emoción.



Sin embargo, su pareja no había podido activar su bengala por lo que el joven decidió ayudarla. Pero cuando lo hizo, empezó a salir un humo azul, dejándolo desconcertado pues no comprendía lo que estaba pasando.



Al parecer algunos de los asistentes de la fiesta no sabían lo que la pareja estaba esperando y comenzaron a gritar “Es broma, es broma”. Pero en ese momento, se alcanza a escuchar a un familiar decir “No es broma”, lo que da entender que los futuros papás estarían esperando un par de gemelos.



El clip ha acumulado casi un millón de reproducciones, más de 40 mil me gusta y cientos de comentarios, los cuales se burlan de la reacción del padre primerizo.



“La cara del papá no sabe si reír o llorar”, “Toy agarrando señal carnal”, “El vato: que está pasando aquí”, “Se te borró la sonrisa”, “Se le reseteó el Windows”, “En ese momento zel sintió el verdadero terror”, se lee en los comentarios.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

