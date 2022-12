J Balvin ha sido uno de los nombres más sonados de la industria musical este 2022. Entre su sorpresiva gira por Latinoamérica, sus esperados lanzamientos discográficos, sus exitoso número de reproducciones globales en Spotify y las controvertidas ‘tiraderas’ que protagonizó junto a Christian Nodal y Residente, el artista paisa finaliza el año con un amplio listado de novedades, polémicas y sucesos extraordinarios a sus espaldas.



El más reciente, que tuvo lugar en medio de unas de sus presentaciones musicales, involucró a Feid, o bueno, más bien a sus características gafas, que se robaron todas las miradas de los fanáticos del intérprete de ‘Mi gente’ por una inusual razón.

Feid, presente en los shows de J Balvin

‘No me conoce’, el exitoso sencillo del artista antioqueño, junto con Bad Bunny y Jhay Cortez, retumbaba en los oídos de los asistentes a uno de sus conciertos. Todo era emoción desbordada, gritos ensordecedores y movimientos de cadera hasta que un objeto, lanzado desde el público hacia el escenario, generó conmoción en el recinto.

Se trataba de unas gafas, pero eran unas gafas cualquiera: en uno de los lentes de color negro se leía “Fer”, mientras que en el otro, reposaba su complemento “Xxo”. Por supuesto, en alusión a su colega Feid, más conocido en la industria musical como ‘Ferxxo’.



Si el obsequio tomó por sorpresa al reguetonero, o no, fue algo que pasó desapercibido en cuanto procedió a hacer algo para lo que nadie estaba preparado: poner en sus ojos las gafas que segundos antes habían sido lanzadas al escenario.

“Ahora dice que no me conoce, no, no, no, no, no”, cantó y bailó el intérprete de ‘Agua’, al tiempo que lucía las icónicas gafas de Feid, uno de los cantantes y compositores más reconocidos de la escena urbana y quien estuvo detrás del éxito de ‘Ginza’, una de las canciones que catapultó a Balvin al estrellato.



Aunque el gesto tomó por sorpresa a algunos asistentes, la realidad es que no es la primera vez que el también productor musical protagoniza una escena de este tipo. Hace tan solo unos meses, mientras se encontraba dando un concierto en Río de Janeiro, Brasil, uno de los fanáticos también le hizo un particular regalo: le lanzó una gorra que por delante tenía el logo de Residente, el rapero puertorriqueño con quien el artista paisa habría tenido polémicos y repetidos enfrentamientos.

Al igual que sucedió con las gafas de Feid, Balvin no tuvo reparo en ponerse la gorra en la cabeza y mandar un mensaje a todos sus seguidores. “Se necesita mucho cariño y mucho amor”, dijo el cantante en esa oportunidad.

J Balvin se puso una gorra de Residente en su concierto JAJAJAJAJAJ pic.twitter.com/P3dVnvjYA3 — carloxx iván (@itscarlosivan) October 6, 2022

La mente maestra detrás de algunas canciones de J Balvin y otros artistas



Mucho antes de dar un salto a la fama como cantante, y convertirse en un fenómeno musical en todas las plataformas y redes sociales, Feid ya era conocido en el gremio por componer exitosos sencillos que sonaron hasta el cansancio en las emisoras y los canales de reproducción de muchos países.



‘Ginza’ de J Balvin, ‘Secretos’ de Reykon y ‘Mamita’ de CNCO son solo algunas de las composiciones que catapultaron el ascenso y reconocimiento del que goza hoy en día.

“Nunca me llamaron y me dijeron que quiero una canción así y así, aunque obviamente sí he tenido sesiones de estudio donde me decían. Pero, por lo general, las que han sido muy reconocidas son canciones que hice normal, porque sí, y cayeron en manos, en un correo o en CD y le llegaron a una persona y se la enseñó a un artista que se enamoró”, afirmó Feid, según la ‘Revista Mine’.

Aunque posee una afamada trayectoria como compositor, el artista paisa nunca descuidó su faceta como cantante. En 2015, debutó con la canción ‘Morena’ y, tan solo dos años después, en 2017, estrenó el sencillo ‘Que raro’ en colaboración con J Balvin.



Desde ese momento ha realizado siete álbumes de estudio y actualmente compite, junto con otros grandes de la música -como J Balvin-, por seguir adquiriendo fama, reconocimiento y popularidad en la escena urbana global.

