RBD despide a su mánager Guillermo Rosas: las razones detrás de esta decisión

El 2023 fue un año muy exitoso para la banda mexicana RBD, pues volvieron a los escenarios tras 15 años de ausencia y tuvieron destacadas presentaciones en Estados Unidos y Latinoamérica. Además, se reunió el electo original de la telenovela: Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez.



Recientemente, en las redes sociales, se ha creado el rumor de que la banda decidió despedir a su mánager, Guillermo Rosas, quien los ha acompañado desde que se grababa la novela Rebelde.

Vale la pena mencionar, que con la compañía de Rosas la banda obtuvo grandes éxitos, no solo con la novela, sino que también tuvieron giras internacionales en estadios, premios en festivales musicales, entre otras.



Fue la confianza en el trabajo de Rosas que hizo que la banda lo volviera a contactar cuando anunciaron su regreso para una gira de despedida. Aunque, 'Soy Rebelde Tour' fue todo un éxito, al parecer los artistas decidieron no seguir trabajando con su mánager.



Todavía no hay un comunicado oficial, pero los fans especulan que la decisión de despedirlo puede deberse al mal manejo de la gira o que hizo comentarios que incomodaron a más de un integrante de RBD.

Otra teoría que tienen los fans es que posiblemente que el mánager dejó varios elementos y compromisos inconclusos, los cuales dejaron mal a la producción de los conciertos. “Estaba siendo un obstáculo en la gira”, indicó la periodista Ana María Alvarado, en declaraciones a 'SDP Noticias'.



Por otro lado, la revista 'People en español' resaltó que Rosas tenía una preferencia con Anahí por encima de los otros integrantes. Al parecer esta situación los molestaba mucho y decidieron prescindir de sus servicios.



Como se mencionó anteriormente, esta noticia no está confirmada oficialmente, pero por las publicaciones de Rosas en su cuenta de Instagram se cree que la separación se dio en términos amistosos para ambos.

