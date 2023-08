El esperado regreso de RBD a los escenarios ha emocionado a los fans de la banda. Después de 15 años, Anahí, Dulce María, Maite, Christopher y Christian Chávez han vuelto a los escenarios, dispuestos a dar vida nuevamente a la icónica agrupación.

El 'Soy Rebelde Tour' inició el pasado 25 de agosto con un espectáculo impactante en El Paso, Texas. El grupo, más allá de entonar sus éxitos, se ha destacado por su producción imponente, escenografía deslumbrante y vestuario llamativo, el cual ha estado en la boca de muchas personas.

Brillos, faldas cortas y botas altas han sido elementos destacados en los atuendos de los integrantes de RBD sobre el escenario, esto acompañado de su emblemática vestimenta roja que los identificaba en la telenovela mexicana.



Sin embargo, uno de los artistas ha desatado polémica por su forma de vestir: Christian Chávez, quien con su estilo tiene a sus seguidores con opiniones divididas en redes sociales.



En sus primeros años y mientras formaba parte de RBD, Chávez mantuvo su orientación sexual en privado. Pero en el 2007, meses antes de la disolución del grupo, el cantante y actor se declaró abiertamente gay a través de un comunicado oficial.

En esta reaparición, el artista no solo ha superado algunos desafíos internos, sino que ha enviado mensajes de apoyo a la comunidad LGBTIQ+ y ha llamado la atención por sus elecciones de vestuario. En varios videos del show de RBD que circulan en redes sociales, el intérprete de 'Libertad' luce un llamativo conjunto que incluye pantalones de brillos, zapatos de tacón, guantes largos y un corsé que deja parte de su pecho al descubierto.



Las reacciones en plataformas como TikTok han sido diversas. Aunque muchos han expresado su apoyo, también ha habido críticas sobre su estilo. Algunos comparan el estilo de Chávez con el del británico Sam Smith, quien ha sido juzgado por sus presentaciones y videos en los que aparece en lencería.

"Ay no, otro Sam Smith", "Está imitando a Sam Smith", "Una copia de Sam Smith", "Ay no, mejor opino de su forma de cantar", "Ya es demasiado", "Ya hay un Sam Smith, que sea más original" y "Este no es el RBD que recuerdo", son algunos de los comentarios que se leen.

Sin embargo, en medio de las críticas, los seguidores de RBD han aplaudido la autenticidad y la libertad que el artista ha encontrado en el escenario: "Se ve libre y se lo merece", "Después de tanto, se merecía disfrutarlo", "Regresó al escenario para ser él por fin".

