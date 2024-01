Premios Razzie: quiénes son los nominados a lo peor de Hollywood

En la temporada de premios de Hollywood, los Premios Golden Raspberry, conocidos comúnmente como los Razzie, anunciaron sus nominaciones para lo peor del cine norteamericano.



Este año, la película de acción ‘Los indestructibles 4’ se ha convertido en el blanco predilecto de estos particulares galardones, acaparando siete nominaciones, entre ellas la de peor película, peores actores de reparto para Sylvester Stallone y Meghan Fox, así como nominaciones en las categorías de secuela, director y guión.

Los Razzie, establecidos como una parodia de los Oscar por el crítico y escritor de cine John J. B. Wilson en 1980, buscan romper con la costumbre autocelebratoria de Hollywood, otorgando un ‘reconocimiento’ a las producciones más fallidas del año.



Aunque no se los toma muy en serio, su posición como los "anti Oscar" les ha asegurado un lugar en la industria, poniendo a prueba los egos de algunos de los actores más reconocidos.



Además de Stallone y Fox, otros actores de renombre se encuentran entre los nominados este año. Chris Evans, conocido por su trabajo en ‘Ghosted’, disponible en Amazon Prime, y Ana de Armas, su compañera de elenco, han sido mencionados.

La película más nominada del año.

Igualmente, figuras como Jason Statham por ‘Megalodón 2: El gran abismo’, Vin Diesel por ‘Rápidos y furiosos X’, Jon Voight por ‘Mercy’, y el ganador del Oscar Russell Crowe por su actuación en ‘El exorcista del Papa’ también forman parte de esta lista.



En la categoría de peor actriz, destacan Salma Hayek por ‘Magic Mike: El último baile’, Jennifer Lopez por ‘La madre’, disponible en Netflix, y Helen Mirren por ‘¡Shazam!: La furia de los dioses’.



Cabe mencionar que esta última película nominada es una de las varias producciones basadas en cómics que han sido nominadas este año, junto con ‘Ant Man & The Wasp: Quantumania’, que obtuvo menciones en las categorías de peor actor de reparto, peor secuela y director.

Otra producción de alto perfil que se suma a esta lista es ‘Indiana Jones y el dial del destino’, compitiendo en los rubros de peor secuela y guión. Este enfoque en producciones de gran presupuesto subraya la crítica de los Razzie hacia las tendencias actuales de Hollywood.



Los Razzie también se distinguen por sus categorías originales como la de peor pareja en pantalla. Este año, figuran nominaciones curiosas como “cualquier par de mercenarios de Los indestructibles 4", "cualquier par de inversionistas que pusieron dinero en El exorcista", Ana de Armas y Chris Evans, Salma Hayek y Channing Tatum por ‘Magic Mike: El último baile’, y una pareja insólita: 'Pooh' y su amigo 'Piglet' por ‘Winnie the Pooh: miel y sangre’.



A pesar de que ser nominado a un Razzie no es motivo de orgullo en Hollywood, algunos actores han aceptado estas nominaciones con humor. Sandra Bullock y Halle Berry son ejemplos de artistas que han recibido sus premios con gracia, recordando las palabras de esta última: "Si no puedes ser una buena perdedora, no hay forma que seas buena ganadora. Si no eres capaz de aceptar una crítica, entonces no mereces que te elogien".

Recibió su premio con agrado.

Así, los Razzie continúan siendo un recordatorio jocoso de que, en el mundo del espectáculo, no todo es alabanza y éxito.

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información de La Nación Argentina, y contó con la revisión del periodista y un editor.