¿Por qué Liss Pereira no salvó a Freddy Beltrán en MasterChef?

La reciente versión del concurso de cocina MasterChef Celebrity se ha convertido en uno de los programas más polémicos de la televisión colombiana. Sin duda, sus participantes son tendencia en redes sociales cada fin de semana.

El último capítulo, transmitido el domingo 27 de julio, no fue la excepción. Para esta ocasión, el eliminado fue el humorista Freddy Beltrán, quien dejó una espina de pescado en su plato y los jurados no lo perdonaron. Este error fue considerado 'inaceptable' ya que podía ser peligroso para el comensal del plato.



(Además: 'Mi plato tiene huevo’: el mal día de Carla y Catalina en MasterChef).



La despedida de Beltrán fue emotiva y despertó tristeza en varios de sus compañeros, entre ellos sus colegas comediantes Liss Pereira, Frank y Diego Camargo.



Tras la salida de Freddy, Carla Giraldo no dudó en comentar lo sucedido y cuestionó la decisión de Liss Pereira durante el reto de equipos. Para ese momento, Pereira y Camargo habían ganado pin de impunidad y eran los capitanes en el reto grupal. Sin embargo, la comediante no eligió entre los miembros de su equipo a Freddy.



"Freddy se va por una espina y para mí sería difícil sacarme esa espina. Mi compañera comediante (Liss) no me invita a su grupo, pero en su grupo salva a las que son sus rivales. ¿Cómo jugaste, Liss? No entiendo“, dijo Giraldo.



El equipo de Liss ganó el reto y, junto a los demás integrantes, se salvaron de ir a reto de eliminación.



Las críticas también se extendieron en redes sociales. Y, en la más reciente públicación de Instagram de la comediante, varios comentarios cuestionaron su decisión.



La humorista publicó un video de despedida hacia Freddy en el que además escribió: "nadie sabe lo duro que me dio y lo mucho que te he extrañado, pero acá seguimos echando rulo, haciendo asados, riendo a ratos y viendo el programa".



(Lea también: 'Catalina Maya es...impredecible': Ana M. Estupiñán sobre 'MasterChef').



En medio de los cuestionamientos una de las participantes le dijo que no entendía por qué no lo había escogido. Ante ello, Pereira le contestó que las cosas no eran como querían sino como podían.

"Dios mío bendito, lo escogió Diego... si fuera así de fácil las cosas serían diferentes. No es como uno quiere, es como puede", escribió la comediante.



(Además: Freddy Beltrán y la supuesta trampa de Carla Giraldo en ‘MasterChef’).



Tras la salida de Beltrán, quedan 10 participantes en el concurso para elegir a la mejor celebridad en la cocina.

Más noticias

Tendencias EL TIEMPO