‘Rayo McQueen’: la tortuguita a la que le pusieron una rueda en la pata que le faltaba

En las redes sociales se suelen viralizar toda clase de videos de animales, algunos de estos suelen ser chistosos o conmovedores, como fue el caso de la tortuga Bianca, que conmovió a los internautas por su peculiar prótesis.



Esta grabación fue publicada por la usuaria @solloza y se puede ver que al reptil le falta una pata y tiene problemas de movilidad.

Sin embargo, su dueña decidió hacer una prótesis con una rueda, para que su tortuga Bianca pueda moverse con facilidad. Este clip ha llamado la atención de los internautas, pues tiene un audio bastante pelicular, el de la película animada de Disney 'Cars'.



“El rayo McQueen se pierde toda la semana y aparecen en medio de la nada en un pueblito llamado Radiador Springs. Usando neumáticos de cara blanca ... “, se escucha en el video.



(Lea también: Mujeres que aparecen en video de 1900 hablando por celular: nadie ha podido explicarlo).



Este detalle ha hecho reír a los internautas, pues es verdad que con la rueda la tortuga se puede mover mucho más rápido. "Esa fue la tortuga qué le ganó a la liebre", escribió una internauta.

Por otro lado, la mujer que publicó el video en las comentarios comentó que un perro le arrancó la pata a Bianca. Por esta razón, le pusieron la rueda como una “prótesis” para poder moverse.



Esta grabación se ha vuelto bastante popular y hasta el momento ha acumulado más de 13 millones de reproducciones y miles de comentarios de los internautas, incluso algunos le han recomendado que le cambie la llanta a una que gire mejor.



(No deje de leer: 'Un milagro': le dieron 4 meses de vida y lleva 8 años combatiendo el cáncer de pulmón).



"Pero pónganle una con rodamiento"; "Cuando la opción no es rendirse"; "tortuneitor la tortuga más poderosa con tracción 4x4 y dos turbos motores"; "Y esas llantas cada cuantos kilómetros se los cambia"; "lo más hermoso que he visto hoy", son algunos de los comentarios más destacados.

Por otro lado, hay quienes han comentado que este video transmite un mensaje inspirador de perseverancia. Además, han destacado la habilidad de Bianca para apartarse a las situaciones difíciles.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

La cantidad de dinero que se 'embolsillaría' Mark Zuckerberg por ganancias de Meta

¿Por qué los aviones no vuelan sobre la Antártida? Explican las razones

Juguete sexual vibrando en una maleta detuvo vuelo y causó risas en pasajeros