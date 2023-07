La ruptura de Rauw Alejandro y Rosalía ha dejado a miles de fanáticos atónitos, pues la pareja, además de tener un compromiso, era una de las más queridas de la industria musical.



Y aunque ambos negaron un engaño, medios internacionales dicen que el nombre de Camila Cabello estaría involucrado.



(Siga leyendo: Rauw Alejandro confirmó que terminó con Rosalía y dijo que no le fue infiel).

De acuerdo con E! News, la supuesta causante de la separación es la cantautora y actriz cubanomexicana.



De hecho, la información fue confirmada por Raúl de Molina en El Gordo y La Flaca (Univision).

Me han dicho, de muy buena fuente, extremadamente buena fuente, que ha estado saliendo con Camila Cabello FACEBOOK

(Puede leer: 'No me dejes sola': Rosalía rompe en llanto en concierto al cantar tema dedicado a Rauw).

"Me han dicho, de muy buena fuente, extremadamente buena fuente, que ha estado saliendo con Camila Cabello", dijo durante la emisión.



Y agregó: "Lo tengo de muy buena fuente, si no no lo diría en el aire... Sí dicen que anduvo con ella después de que se peleó con Rosalía".

Rauw Alejandro y Rosalia Foto: Redes sociales

¿Coincidencias?

Si bien, esta información no se ha confirmado y ninguno de los famosos se ha pronunciado, E! News señala que el 20 de julio, Camila coincidió con Rauw en Puerto Rico por los Premios Juventud.



Y el 25 estuvieron “en el partido del Inter Miami CF contra el Atlanta United del DRV PNK en Florida”.

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

