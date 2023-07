En las últimas horas, en las redes sociales no se ha dejado de hablar de Rosalía y Rauw Alejandro, pues la revista 'People' afirmó que habían decidido separar sus caminos y terminar su relación de tres años.



Esta noticia ha hecho que varios de sus fans especulen qué fue lo que pudo pasar, incluso una usuaria en Twitter reveló que al parecer el puertorriqueño le habría sido infiel a la catalana con una modelo paisa llamada Valeria Duque.

En el tiempo que han estado juntos, los cantantes en redes sociales han mostrado que suelen ser muy amorosos y cariñosos entre ellos. Uno de sus múltiples gestos de amor, es que ambos se han hecho tatuajes en honor al otro.



Por su parte, el cantante de 'Punto 40' sorprendió a sus fans en su concierto del pasado 24 de abril en San José, California, pues mostró que se había tatuado el nombre de Rosalía encima de su ombligo.



Este suele llamar la atención, pues la tipografía que eligió era exactamente la misma que la de 'Motomami', uno de los discos más importantes para la catalana, pues con él se ha podido consagrar como un artista con proyección internacional.



"Lo escribió Rosi, me lo escribió en la barriga y me lo tatuaron", contó en su entrevista con el youtuber Ibai.

Por otro lado, la catalana tiene dos tatuajes en su cuerpo que le recuerdan al que es ahora su expareja. En su pie izquierdo tiene 'RR' las letras que ambos tienen en su hombre y que también es el título que lleva su EP en conjunto, que tiene los sencillos 'Beso', 'Vampiros' y 'Promesa'.

La Rosalía se ha hecho un tatuaje con Raw?? La doble R es de Rosalía y Raúl?? Confirmen mi gente #MOTOMAMI pic.twitter.com/Q9uVct7z8l — 𝓝𝓮𝓻𝓮𝓪 𝓒𝓻𝓲𝓬𝓪𝓼 ♀ (@ZorraCaotika) March 21, 2022

En otra foto que había publicado la cantante, se podría apreciar que también se había escrito el nombre del puertorriqueño en la parte de abajo de su pecho derecho. En las imágenes se puede ser que tiene tatuado 'Raul', el nombre verdadero del artista.



En la última foto que @rosalia posteó en ‘holamotomami’ se puede apreciar mucho mejor el tatuaje que lleva de Raul 👀 pic.twitter.com/RYVWeSnqTE — ROSALÍA COLOMBIA 🇨🇴/ Fan Page (@ROSALIAC0LOMBIA) September 23, 2022

¿Rauw Alejandro le fue infiel a Rosalía?

En Twitter se ha dicho que Rauw Alejandro le habría sido infiel a Rosalía con una modelo de Medellín llamada Valeria Duque. Según explicó la usuaria, Duque es una gran fan del cantante y fue a verlo a un concierto, ahí logró acceder al backstage donde lo conoció personalmente y se dice que tuvieron una noche de pasión.



Hasta el momento, ninguno de los implicados ha dado declaraciones sobre este hecho o confirmado su separación oficialmente.

