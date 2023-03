Una de las parejas más conocidas de la industria de la música es la de Rosalía y Rauw Alejandro, quienes son muy reservados con su relación y muy pocas veces cuentan detalles sobre ellos. Sin embargo, en las últimas horas han sorprendido a sus seguidores al anunciar que están comprometidos.

Los artistas han sacado un EP conjunto, con tres nuevos temas, con el fin de conmemorar su aniversario. Para la canción, ‘Beso’, la pareja realizó un videoclip en el que se les podía ver paseando juntos cogidos de la mano y demostrando su amor.



Pero lo que más sorprendió a los fans, es que al final de este, aparece Rosalía, muy emocionada, enseñando su anillo. "Ay, dios mío. Y todo el rímel aquí corrido. Te amo", dice la española en el corto clip, mientras enseñaba el anillo de diamantes que llevaba en su dedo anular de la mano derecha.



Hace unos días, los artistas fueron entrevistados por el YouTuber famoso Ibai Llanos. Ahí explicaron que antes de grabar juntos prefirieron sentar las bases de su relación. “Pusimos eso por delante. Era como ‘No quiero líos, no quiero mezclar la industria con mi relación’”, comentó Rosalía.



Asimismo, la española confesó que antes de conocer a Rauw Alejandro había perdido la fe en la masculinidad. “Fue conocerte y me cambió un poco la situación. Lo digo porque los hombres que yo tenía a mi alrededor durante mi vida yo sentía que no estaban emocionalmente disponibles, tú para mí fuiste la primera vez que no sentí eso. Me sorprendiste porque no tenías miedo de querer ni de ser querido”, afirmó la catalana.



La historia de amor de los famosos salió a la luz en septiembre de 2021, pero llevan tres años juntos, desde inicios del 2020. Según el medio ‘Vanitatis’, los enamorados están conviviendo juntos y adquirieron una mansión en Manresa, Barcelona. Se trata de Más Morera, una casa aproximadamente 2.600 metros cuadrados, con amplios jardines, piscina, zonas de cultivos, entre otras. Aunque también, pasan bastante tiempo en Miami, Estados Unidos.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

