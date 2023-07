Luego de hacerse viral por medio de las rede sociales la ruptura entre Rauw Alejandro y Rosalía, el cantante de 'Punto 40' habló por primera vez de lo que ocurrió con la modelo paisa Valeria Duque y pidió respeto por la información que se ha divulgado.



Rauw Alejandro y Rosalia Foto: Redes sociales

Por medio de su cuenta en Instagram, Rauw Alejandro se pronunció con el siguiente mensaje:



"Durante todos estos años ustedes han sido parte de mis logros profesionales, como también de todos los momentos felices que he vivido en pareja.



Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mi".



"Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad.



Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo como intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir".



Rosalía y Rauw Alejandro estaban comprometidos

Hacia el mes de marzo de 2023, la pareja de artistas anunció su compromiso. La encargada de contar el suceso fue Rosalía: “Nos comprometimos de la manera más bonita que me hubiera imaginado”, contó en ese entonces a sus fanáticos.



Además, la catalana reveló que esto ocurrió en la casa de la abuela de Rauw, en Puerto Rico. La cantante recordó exactamente las palabras que le dedicó el puertorriqueño: “Vente que te quiero enseñar un sitio, y te seguí de la manera más inocente. Empezaste a buscar algo y no lo sacabas y le pregunté "¿qué estás buscando?".



Según contó la intérprete de 'Malamente', el artista iba a sacar algo de bolsillo, pero el anillo se quedó dentro del pantalón y ella quedó totalmente sorprendida y los nervios le ganaron: "No sabía cómo reaccionar".

Valeria Duque Foto: Imágenes tomadas de Instagram

En horas de la mañana del 25 de julio, la Revista 'People' anunció que la pareja se había separado, esto se sumó a los rumores en las redes sociales sobre una presunta infidelidad de Rauw Alejandro con una modelo colombiana.



“Ella estuvo en el backstage, pudo conocer a su artista top, disfrutó el concierto y cuando terminó: adivinen. Sí, Venita se fue con el susodicho. Pasaron la noche juntos y después cada uno por su cuenta”, afirmó Juliana García, en la red social.



La modelo colombiana es creadora de contenido y ha participado en varios videos musicales y el Desafío Superhumanos 2016.

