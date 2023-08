Rauw Alejandro, cuyo nombre real es Raúl Alejandro Ocasio Ruiz, es un cantante y compositor puertorriqueño que ha ganado reconocimiento durante los últimos años en la industria musical por su estilo versátil y su talento artístico.

También, en las últimas semanas ha estado en el ‘ojo del huracán’ pues tras conocerse que terminó su noviazgo y compromiso con la cantante española Rosalía, por medio de las diferentes redes sociales, sus seguidores han especulado sobre las razones por la cual los famosos dieron por terminada la relación.

Nuevamente, Rauw Alejandro llama la atención en redes sociales, pues con el lanzamiento de su más reciente sencillo titulado ‘Hayami Hana’ los internautas han asegurado que se trata de una dedicación a su expareja.



La canción de reggaetón tiene un ritmo pegajoso y al mismo tiempo tiene una letra romántica, pues en la letra habla de amor y la forma en la que extraña a su amor. Este sencillo fue escrito por Rauw Alejandro y Tainy.

Letra de la canción ‘Hayami Hana’



[Intro]

Por si acaso nunca volvemos a hablar

Y mis ojos favoritos no me vuelven a mirar

Esta la hago pa' cuando te quieras recordar

Del loquito tuyo que te quería de verdad

Y no vo'a hacerme el fuerte

Yo no voy a frontear

Aquí to' el mundo sabe que te voy a llorar, te vo'a extrañar

Sí, aquí no hay nada que ocultar

Pero hay un par de cosas que del pecho me quiero sacar



[Coro]

Todos saben, todos saben

Todos saben, todos saben

Todos saben, saben un carajo

Todos saben, todos saben

Todos saben, todos saben

Dizque saben, saben un carajo



[Verso 1]

Hemos discutido, me cuesta expresarme

Todas mis carencias ya tú te las sabes

Yo también tus cosas tengo que aguantarme

Pero nunca por mi mente pasó la opción de quitarme

Y qué pena, las parejas ya no duran, duran poquito

Quedan pocos viejitos que nos digan sus truquitos

¿De qué manera puedo ver toda la vida contigo el amanecer?

Y, mami, yo no tengo la respuesta para esto

Pero quise por igual tus cualidades y defectos

Todo se vuelve más difícil con el tiempo

Pero no to' las personas están preparada' pa' esto

Y no te culpo, la vida que llevamos no es pa' todo el mundo

La prensa, las redes, presiones de grupo

Estando lejos es más difícil, más fácil juntos

Trabajamos sin parar, ¿pero hasta qué punto?

Estar en nuestro campito

Vale más que to' el dinero y la fama

Despertar y verte a mi la'o

No dan ganas de salir de la cama

