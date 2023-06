Rauw Alejandro y Bizzarap están paseando por las calles de Madrid y han desatado un gran revuelo entre los medios de comunicación y sus seguidores.



En uno de sus últimos encuentros con la prensa le preguntaron al cantante sobre sus planes con Rosalía de tener hijos después de su boda. Aunque la prensa no puedo capturar con precisión el momento, parece ya que tiene una respuesta.

Tras su paseo por la Gran Vía madrileña, el argentino y el puertorriqueño en su visita por España fueron esperados a la entrada de un restaurante en su paso por la Gran Vía madrileña.



Los dos respondieron muy amablemente a las preguntas de la prensa, y no dudaron en fotografiarse con algunos de sus fans. En este encuentro los reporteros preguntaron sobre su boda y los planes de agrandar la familia.

(Siga leyendo: La sesión de Bizarrap con Rauw Alejandro tiene referencias para Shakira y Rosalía).

El argentino y el puertorriqueño han paseado con un Ferrari por las calles de Madrid desatando un gran revuelo entre sus fans. Foto: Europa Press

Respondió "hay que trabajar, hay que trabajar" sin muchas explicaciones, ya que estaba por entrar al recinto. También añadió "Yo los quiero a ellos mucho" dejando clara la importancia de su carrera y sus seguidores en esta etapa de la vida.



Aunque en el pasado ha mostrado sus intenciones de querer hijos, tiene claro que no es una decisión que deba tomar solo, sino que es una decisión de pareja.

(Lea también: Rosalía da pistas de cómo sería y el diseñador de su vestido de novia).

En una entrevista en la radio dominicana Alofoke respondió sin dudar: "Yo quiero un par de ellos, yo quiero un par de hijos". Sin embargo, ante la pregunta de cuántos quería tener, dijo: "los que Dios me dé. No sé cuántos, no soy yo el que los paro".



Enfatizó en su posición diciendo "Tú tienes que entender que mi mujer tiene sus contratos, tiene sus tours y tiene sus responsabilidades también".

rauw hablando de tener hijos con rosalia, los perdemos… pic.twitter.com/a4VS63OFdh — A PALÉ 🍭🏍 (@APALEAPALE) February 17, 2023

Mientras, los últimos éxitos Rauw Alejandro junto al DJ argentino Bizzarap, la sesión 56 y 'Baby Hello', siguen sumando reproducciones en las diferentes plataformas de música.

SOPHIA SALAMANCA GÓMEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

