Capturan a 'youtuber' brasileño por presunto abuso a menores

Este martes 27 de julio, la Policía Cívil de Río de Jainero (Brasil) arrestó al influencer y youtuber de videojuegos Raulino de Oliveira Maciel, más conocido en internet como 'RaulZito'.

De acuerdo con la Policía de la Niñez y la Adolescencia (DCAV), los casos por los que es investigado habrían ocurrido en los municipios de Niterói y São Caetano do Sul en Brasil, según informó el medio local 'Santa Caratina'.



Las autoridades anunciaron que fue a través de un perfil en una red social en la cual 'RaulZito' entró en contacto con niños y empezó a prometerles oportunidades de trabajo al decir que él trabajaba para una emisora.



Los menores abusados estarían entre los 10 y los 14 años de edad.



Al menos dos víctimas testificaron ante la policía local pero persiste la sospecha de que los implicados pudieron haber sido más.



Por su parte, la Policía de la Niñez explicó en un comunicado que los objetivos de este sujeto suelen ser niños que sean actores de cine, teatro o televisión y que ya hayan hecho varios trabajos en este campo.

La denuncia oficial la realizó una de las madres de las víctimas quien escuchó a su hijo hablar sobre el abuso que habría sufrido de febrero hasta mediados de mayo. "Otra víctima, también menor de doce años, confirmaron en la sede del DCAV que también sufrieron abusos y fueron tantas las veces que ambos no saben ordenar cronológicamente cómo ocurrieron", escribió la Policía en la misiva.



Con los hechos relatados, el jefe de policía Adriano França pidió prisión preventiva y el registro de la casa del hombre, según informó el medio local. No obstante, cuando las autoridades iban a notificar la detención, el influencer no se encontraba en su residencia en el Gran São Paulo.



Tras 14 horas buscándolo, la Policía logró detenerlo en Santa Catarina. Por ahora, se encuentran a la espera de identificar otras posibles víctimas de 'RaulZito' y estas investigaciones se mantendrán de manera confidencial.

