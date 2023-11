Raúl Ocampo, novio de Alejandra Villafañe, anuncia proyecto para homenajearla

Alejandra Villafañe partió el pasado 21 de octubre, luego de luchar por largo tiempo contra un cáncer de seno. Tras su muerte, su novio, el también actor Raúl Ocampo, le hizo una sentida dedicatoria en sus redes sociales que mostraron algunas fotografías de los últimos momentos que vivió junto a la exreina.



Además de anunciar recientemente, que está pronto a iniciar un proyecto que honra la memoria de la artista y que ella ya había iniciado con toda la esperanza de crear un legado.

"Añe estoy seguro que desde el cielo estás viendo el impacto tan positivo que tuviste en tantas personas. Celebra, canta, baila y salta, princesa. En cada conversación que he tenido solo llegan a mí palabras en donde te exaltan, te admiran tu forma de vivir la vida desde las acciones y no solo las palabras, fuiste el mejor ejemplo y legado", escribió el artista al inicio de la publicación.



(Le puede interesar:El sentido adiós a Alejandra Villafañe: así la despidieron familiares y amigos en Cali).



La pareja, que llevaba cinco años de relación, era una de las más estables del mundo del espectáculo, tras haber pasado por una larga y fuerte amistad que en últimas se convirtió en un bello noviazgo.



No obstante, la enfermedad asaltó a la modelo a principios de este año, cuando fue diagnosticada con un cáncer germinal en su seno y que también afecto parte de su ovario derecho.

¿Cómo será el homenaje?

En medio de la entrevista para el programa matutino 'Día a Día', Ocampo reveló cómo ha sido un poco su proceso de duelo, afirmando que la trae a su memoria con la felicidad que caracterizó siempre a la modelo.



"La recuerdo con la alegría que ella siempre tenía. Es una honra poder hablar de una mujer que era alegre, que era presente, que era amorosa. Y todas las personas que la conocieron, incluso a través de redes sociales, pueden evidenciar que ella era tan feliz. Tenía una sonrisa tan linda y la fortuna fue para mí al poder verla", señaló el actor de forma emotiva.



(Siga leyendo: Alejandra Villafañe: prima de la actriz reveló que tenía cáncer terminal y que no tenía cura).



Así mismo, confirmó que en sus mayores deseos estaba homenajear el legado de su novia, que partió de este mundo con todas las ganas de seguir actuando, de seguir aprendiendo y sobre todo de poder compartir su conocimiento.



Por ello, el actor afirmó que está a punto de materializar uno de los grandes sueños que tenía Villafañe y que inició como un proyecto a largo plazo cuando estaba viva.



Esa idea era abrir un colegio de artistas centrado en todas las artes escénicas, a la vez que los mismos asumen sus materias regulares como matemáticas, idiomas, español y demás asignaturas básicas.

'Clan Atelier' es el primer colegio para artistas de Colombia, tiene un énfasis en artes escénicas que incluyen teatro musical, arte dramático y cinematografía, con las que buscan revolucionar la formación temprana de los estudiantes de una manera integral.



"Lo qué vamos a hacer es traer a esos jóvenes las herramientas desde la danza, el canto y la actuación para que puedan tener una formación integral", afirmó el actor.



De la mano del producto ejecutivo Víctor Merlano, Ocampo abrirá el colegio que tanta soñó su novia en algún momento y que nació como esa alternativa de impartir y crear un aporte alrededor de las artes para que los niños interesados en las mismas puedan desarrollar su talento.



(Lea también: ¿Cómo empezaron Alejandra Villafañe y Raúl Ocampo su noviazgo?).



De acuerdo con el empresario, los estudiantes recibirán su educación desde dos bandos, la educación artística será impartida por profesores colombianos y las materias para cursar su bachillerato serán dictadas por un colegio norteamericano que les dará su diploma.



"Tenemos una alianza con un colegio de los Estados Unidos que le otorga el diploma de 'High School' a nuestros estudiantes y la idea es poder complementar todo ese arte y tanto talento que hay en este país, pues para que salgan muchos artistas que puedan actuar a nivel mundial", puntualizó Merlano.



Sin duda, un gran homenaje a la memoria y talento de la actriz que siempre estuvo presta al servicio del arte y su papel en el mundo.

#RaúlOcampo #VictorVillafañe #ClanAtelier ♬ sonido original - Día a Día @diaadiacaracoltv Uno de los sueños de Alejandra y Raúl era construir el primer colegio para artistas de Colombia, sueño que ahora será el legado de Alejandra por medio de Raúl @ocamporao su novio y Victor Merlano director ejecutivo de Clan Atelier @clanacademycolombia. Nos cuentan más de la materialización de este sueño. Para más información se pueden comunicar al 300 4840826 💖🏫🎬 #DíaADía

Raúl Ocampo habló sobre su personaje en 'Ana de Nadie'

Más noticias