Amor eterno: Raúl Ocampo mostró cómo 'viaja' con de Alejandra Villafañe tras su muerte

Durante las últimas semanas, el actor Raúl Ocampo ha estado en el ojo de los seguidores, pues viven al pendiente de como está atravesando su duelo y la marca qué le dejó su expareja, Alejandra Villafañe, tras su muerte el pasado 21 de octubre, luego de luchar por varios meses contra un cáncer germinal. Un padecimiento que forma células malignas en los ovarios, según el 'Instituto Nacional de Cáncer' de Estados Unidos.

Tras la difícil situación, el actor ha anunciado que realizará varios homenajes en sus próximos proyectos a la que fue el amor de su vida y compañera de aventuras.

Y aunque ha salido adelante, por medio de sus redes sociales tiene muy presente a la actriz y exreina de belleza en cada uno de los proyectos que emprende, tanto a nivel personal como profesional.



En los últimos días, el actor asistió al ‘Giro de Rigo’, una competencia ciclística de varios kilómetros, organizada por el ciclista y sus empresas para incentivar el deporte en Colombia.



Durante su preparación compartió varios detalles con sus fanáticos, sin embargo, lo que más llamó la atención fue el detalle con el que representa a su novia Alejandra Villafañe en su día a día tras su inesperado fallecimiento.



El especial detalle es que en su vehículo viaja acompañado de una muñequita de trapo, que representaría a Alejandra Villafañe, esto causó revuelo y se llevó todos los mensajes de ánimo y admiración por parte de sus seguidores.

Los seguidores no se hicieron esperar y de inmediato reaccionaron a la publicación y ‘hermoso gesto’, comentando: “Se nota la tristeza que lleva en la carita”, “La cuarta foto me sacó las lágrimas”, “Raulito la niña Alejita te acompaña siempre, el Dios de los cielos llenará de paz tu corazón”, “No puedo evitar que se me salgan las lágrimas”, entre otros.

