Raúl Ocampo expresa como su expareja Alejandra Villafañe le marcó el corazón

El actor Raúl Ocampo reveló cómo está atravesando su duelo y la marca qué le dejó su expareja, Alejandra Villafañe, tras su muerte el pasado 21 de octubre, luego de luchar por varios meses contra un cáncer germinal. Un padecimiento que forma células malignas en los ovarios, según el 'Instituto Nacional de Cáncer' de Estados Unidos.



Durante una entrevista para el programa matutino de 'Día a Día', el samario habló por primera vez de los recuerdos que le dejó su relación con la también actriz y de la honra que desea hacerle a su memoria.

La recuerdo con la alegría que ella siempre tenía FACEBOOK

TWITTER

En una sentida declaración, el artista confirmó que recuerda al amor de su vida llena de felicidad. Pues su rostro siempre reflejó una sonrisa, incluso en medio de las adversidades. Así la rememora él y las personas que la distinguieron.



(Le puede interesar: Familiares de Alejandra Villafañe viajan a Cali para despedirla en ceremonia privada).



"Y creo que es una honra poder hablar acerca de una mujer que era alegre, que era presente, que era amorosa y todas las personas que la conocieron, incluso a través de redes sociales, no personalmente, pueden evidenciar y decir que era tan alegre, tenía una sonrisa tan linda. Y la fortuna, pues, fue para mí de poder ver esa sonrisa fácil cuando estábamos juntos", señaló el actor emotivamente.



Una confirmación que va de la mano con el sentir y la remembranza qué marcó el corazón del actor de 'Café con aroma de mujer', desde que inició su noviazgo hace cinco años.

De hecho, allí mismo recordó como empezó su relación de pareja con la modelo, luego de llevar una amistad de largo tiempo y animarse a revelarle a la actriz que le gustaba.



A partir de una curiosa dinámica que tenían entre sí, basados en una serie que le gustaba a la caleña, el actor aprovechó el momento para manifestarle que se sentía atraído por ella.



"Teníamos un juego chistosísimo que era el de 'quiero que sepas que...' porque ella veía una serie mala, muy mala, muy mala, en Netflix y en esa serie resulta que las amigas españolas decían como: 'Venga fea eh, si me muero mañana quiero que sepas que te quiero".



(Siga leyendo: ¿Cómo empezaron Alejandra Villafañe y Raúl Ocampo su noviazgo? ).



Y añadió: "Entonces ella me molestaba a mí diciendo, Raúl, si me muero mañana, quiero que sepas que te quiero. Así que yo un día le digo: 'Ey, Ale, -me voy yendo en el taxi y salgo por la ventana- Ale, Ale, si me muero, mañana quiero que sepas que me gustas", narró Ocampo conmovido.

De igual forma, el artista develó que parte de ese duelo y hablar de su partida tienen la intención de enaltecer su memoria y mantenerla viva, basado en el amor que se profesaron en su momento.



Confirmó que una manera de hacerlo, esa partir de los actos y comportamientos de empatía que él tiene y tendrá con otros, en alusión a la personalidad tan característica de Villafañe.



"El mejor homenaje, que se los decía ahorita, es honrarla. Y esa honra viene a través de las acciones. Yo, por ejemplo, la honro tratando de evocar en mí, en mis acciones, la alegría con la que yo la veía, la sonrisa, el poder recibir a alguien en donde sea, que me diga hermano y yo decirle, venga, deme un abrazo", finalizó el actor de 'Ana de Nadie'.

Raúl Ocampo y Alejandra Villafañe revelan cómo inició su historia de amor | Bravíssimo



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO