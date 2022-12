El mexicano Raúl Gasca se encuentra desde hace varias semanas en una extensa visita por Colombia. De acuerdo con sus redes sociales, ha llevado su reconocido circo a Cúcuta, Bucaramanga, Soacha y Bogotá. Para finalizar este 2022, viajó al Valle del Cauca para disfrutar de las actividades de la Feria de Cali que atraen a miles de turistas.

He ido a miles de conciertos y es la primera vez que sucede. De verdad, muy triste FACEBOOK

TWITTER

Sin embargo, su paso por la capital mundial de la salsa no fue tan ameno. Gasca fue al denominado Superconcierto, el magno evento que se realiza con artistas de talla nacional y mundial en el estadio Pascual Guerrero. Esta vez, Maluma, Vicente Fernández Jr., Ryan Castro, el Gran Combo de Puerto Rico, Pipe Bueno, Jessi Uribe, Guayacán, Victor Manuelle y Silvestre Dangond fueron los encargados de poner a vibrar a los asistentes entre las 7 p. m. del 27 de diciembre y las 5 a. m. del 28 de diciembre.



“Unos amigos me llamaron y me dijeron ‘vente, tenemos un palco buenísimo’. Y yo, acepté ir. Llegamos, el palco era adelante, uno de los mejores y, por cierto, muy caro, según me dijeron mis amigos”, relató mediante su cuenta de Instagram.

(Siga leyendo: ¡Lo quemó! La respuesta de Greta Thunberg a mensaje de polémico boxeador).

Vale señalar que, de acuerdo con la empresa de boletas, el palco más costoso para el concierto alcanzaba los $ 17’460.000. Los demás estaban en un rango de $ 364.000 y $11’640.000.



“Todo iba bien. Salió Maluma y estuvo buenísimo. Salió Silvestre, buenísimo. Cuando terminó Silvestre le pedí a un amigo que me acompañara al baño”, añadió.

Justo cuando estaban haciendo la fila para ingresar a los baños, presenciaron una pelea de unos sujetos. “Cuando me corrí para atrás, sentí que me halaron las cadenas por la espalda”, expresó y les mostró a sus seguidores las heridas o arañazos que quedaron en su cuello y cómo le rompieron la camisa que portaba.



“Me agarré las cadenas, pero el tipo me las halaba”, recordó. En medio de la confrontación, otro hombre se acercó y le pegó en el brazo.



“Sentí que me echaron algo en la cara. Me quedé con la cadena más delgada y cuando volteé ya no los vi. Se llevaron la cadena más cara”, aseguró. Segundos después del robo, su cara empezó a arder, aumentando la confusión que ya vivía en el estadio.

Facebook Twitter Linkedin

Al mexicano le robaron una cadena costosa. Foto: Instagram: @raulgasca

(Además: ‘Epa Colombia’ arremetió contra críticos de sus keratinas: ‘Esto no es regalado’).

“Nunca me había pasado en un concierto. He ido a miles de conciertos y es la primera vez que sucede. De verdad, muy triste”.



De acuerdo con Gasca, otras personas también fueron víctimas de la misma modalidad de robo. La Policía habría capturado a unos de los implicados cuando se percató de la situación en medio del multitudinario evento.

“Incluso, una chica que estaba al lado del paco me preguntó si me habían robado. Me dijo que le robaron el celular y le pusieron escopolamina porque se desmayó”.



Aprovechando que en un instante comenzó a llover, decidió retirarse del recinto, pese a que aún faltaban varios artistas por salir a la tarima. Una vez estaba en las puertas del estadio, notó que seguían hurtando a otras personas: “A la salida algo me echaron en el brazo, me ardía”.

(Le recomendamos: El llanto de Kim Kardashian al hablar de la custodia compartida con Kanye West).

Aunque sus amigos lo invitaron a los demás conciertos de la Feria de Cali, por la amarga experiencia, no piensa asistir a más eventos. Además, les hizo un llamado a los internautas para que tengan mucho cuidado en la ciudad y si asisten, eviten llevar joyería.



Por el momento, ni la Policía Metropolitana de Cali ni la Alcaldía de la ciudad se han referido al balance de seguridad en la noche del Superconcierto.

También puede leer:

- Ella es Kathalina Naranjo, la mujer que grabó video porno en Metrocable de Medellín.

- Entre lágrimas, Iván Lalinde reaparece y lee emotiva carta a su mamá fallecida.

- Santiago Alarcón reveló si es verdad que su esposa ‘Chichila’ Navia lo mantiene.

- 'Juanpis González no se acaba', aclara Alejandro Riaño.

SEBASTIÁN GARCÍA C.

Tendencias EL TIEMPO