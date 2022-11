¿Qué haría usted si se le metiera una rata dentro de la ropa mientras espera en una fila en plena calle?



Esto no es solo una simple pregunta para imaginar una situación que incluso puede parecer poco probable, porque lo cierto es que el hecho le ocurrió de verdad a una adulta mayor en Argentina.

El inimaginable suceso quedó registrado a través de un video que compartió un usuario de TikTok, el cual afirma que la situación ocurrió mientras estaba en un banco en Argentina.



En el clip, que ya tiene más de 22.9 millones de reproducciones, se ve a la adulta mayor esperando en la fila del banco, cuando de repente empieza a moverse algo entre su ropa.



De inmediato la mujer reacciona y levanta la parte inferior de su camisa para sacar lo que fuese que le estaba caminando por el torso.

Pero al ver la desesperante situación, un hombre junto a la señora en la fila no dudó en ayudarla.



Y mientras la mujer intenta despegar el abrigo que llevaba puesto, halando la parte superior de este, el hombre empezó a sacudir la segunda capa de ropa que ella llevaba. Pero en vez de mejorar, la situación se agudizó más, porque lo que sea que tenía dentro de su ropa empezó a moverse aún más rápido y corrió hacia la espalda de la señora.



Por lo que el ayudante no tuvo más opción que levantarle levemente la blusa, cuando de repente cayó una rata, que salió corriendo extremadamente rápido, pasándose por los pies de dos personas más detrás de la fila, quienes tuvieron que saltar para que no se les subiera encima.

Pero lo que más sorprendió a quienes han visto el video en TikTok es la aparente calma de la señora, que aún cuando algo caminaba dentro de su ropa, en ningún momento gritó descontrolada, salió corriendo o se desesperó.



"Pobre doña. muchos hubiésemos estado a los gritos en su lugar", "Yo me sacó la ropa, no me importa estar en la calle", "a mi ya me están velando del infarto y ataque de nervios que me agarra", son solo algunos de los comentarios.

