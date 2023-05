El cantante Alejandro Sanz no está pasando por buen momento y así lo ha revelado a través de Twitter. Empezó con un mensaje que escribió en horas de la madrugada el pasado viernes 26 de mayo.



“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano”.

(Le puede servir: Encuentran anciana desmembrada en el Tolima: investigan asesinato por robo de pensión).

“Estoy trabajando para que se me pase. Llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, aseguró en su cuenta de twitter.



Estas palabras que alarmaron a sus seguidores, también han hecho eco entre su familia. Su exesposa, Raquel Perera, ha confirmado que ha hablado con él sobre este asunto.



“Está bien y no creo que sea algo tan alarmante”, y agregó “creo que ha sido una manifestación muy sincera de alguien que en un momento dado se siente triste y cansado y yo creo que nos ha pasado a todos”, aseguró a la revista de entretenimiento ‘Hola’

No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) May 26, 2023

(Le puede ayudar: Active WhatsApp modo Karol G: le indicamos cómo).

Raquel también aplaudió el mensaje del padre de Dylan y Alma, quienes expresaron su solidaridad con su papá. “Es muy valiente, muy generoso, un mensaje muy útil y va ayudar mucha gente”, expresó.



El 29 de mayo Sanz escribió otro mensaje en el que demostró más esperanza afirmando estar más dispuesto a no dejarse vencer por la situación y dio una luz a sus seguidores acerca de su recuperación. En este mensaje agregó que no va a cancelar su gira musical, la cual el artista considera es un aliciente para sentirse mucho mejor consigo mismo.



“Estos días he recibido mucho cariño por diferentes vías y les agradezco muchísimo. He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho. No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante. Además, creo que encerrarme no es buena idea, gracias por el calorcito. Vamos por el día de mañana. El sol está de camino” este fue el mensaje que expresó en su cuenta de Twitter, en la que tiene más de 19 millones de seguidores.

Estos días he recibido muchos cariño por diferentes vías y Las agradezco muchísimo todas. He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho.

No quiero suspender la gira porque creo que… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) May 29, 2023

(Le puede servir: Seguidores de Diomedes Díaz agradecen con velas en su tumba por ganar el chance).

“A todos nos pasa maestro, apóyate de la gente que te quiere. Mañana será otro día, toca poner buena cara y seguir adelante”, “El reconocerse ser humano ante sus fans, también hace al gran artista. ¡Pronta mejora!”, le han comentado algunos de sus seguidores destacando la valentía del intérprete.

No es de locos acabar con los estigmas de transtornos mentales

MIGUEL ANGEL RAMOS FORERO

REDACCION ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Arnold Schwarzenegger no estará en 'Los indestructibles 4'

Netflix: así puede proteger su cuenta ante cambios en la plataforma por pago adicional

'Perfil falso': la serie de Netflix de parejas, aplicaciones web y mucho erotismo