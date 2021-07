Los mejores memes de Toretto y la irreal trama de Rápidos y furiosos 9

El 24 de junio se estrenó la novena película de ‘Rápidos y Furiosos’, la franquicia que existe desde hace casi 20 años y que se ha convertido en una de las más taquilleras de la historia.

En esta entrega, ‘Dominic Toretto’ se enfrenta a su hermano perdido, un asesino que es interpretado por el luchador profesional John Cena. La trama reafirma el significado de la familia para el protagonista, lo que dio pie para que los internautas hicieran varios memes al respecto.



(Lea también: Chigüiro, protagonista en póster de película de Disney sobre Colombia).



Algunos mezclaron universos cinematográficos diferentes, como estos montajes en los que ‘Toretto’ salva a ‘Gwen Stacy’ en la película ‘El sorprendente Hombre Araña 2’ (2014), a ‘Mufasa’ de las garras de ‘Scar’ en ‘El rey León’ (1994) e incluso se involucra en la gran batalla contra ‘Thanos’ en ‘Avengers: Infinity War’ (2018).

(¿Nos visita desde la app de EL TIEMPO? Vea la publicación aquí).

(¿Nos visita desde la app de EL TIEMPO? Vea la publicación aquí).

(¿Nos visita desde la app de EL TIEMPO? Vea la publicación aquí).



De la misma forma, una de las imágenes hizo referencia a la serie adolescente ‘Riverdale’ (2017) y su villano: el ‘Rey Gárgola’.



En el meme aparece ‘Jughead’ diciéndole al protagonista de ‘Rápidos y furiosos’ que no podrá enfrentarlo, a lo que él responde: “Lo único que se necesita es la fe de la familia”.

(¿Nos visita desde la app de EL TIEMPO? Vea la publicación aquí).



La película ha sido criticada en varias ocasiones por desafiar las leyes de la física con los trucos de los personajes en sus autos.



Ese detalle no se podía quedar por fuera de la tendencia actual, así que alguien creó un meme en el que ‘Brian O´Connor’ y ‘Toretto’ le advierten a otro personaje que está cayendo, a lo que él responde: “No tengo gravedad, yo tengo a mi familia”.

What's all about this toreto-family meme going on lately? LMAO pic.twitter.com/aObDdxr6Xn — LemillionTM (@ErennnTM) July 6, 2021

Otros ‘aprovecharon el desorden’ para responder a los tuits de algunos usuarios haciendo uso del meme.



Es el caso de este joven que escribió “¿No les pasa que se sienten tristes porque sí?” y recibió una foto de ‘Toretto’ con la descripción: “Sí, pero después me encuentro otro meme de Toretto y su familia que ya me tiene hasta la madre para que se me pase la tristeza y me entre el enojo”.



En la imagen aparece el clásico dicho de ‘Lilo y Stitch’ (2002) Ohana, que significa familia, y luego el actor pronunciando “y la familia nunca te abandona”.

Si pero despues me encuentro otro meme de toreto y su familia que ya me tiene hasta la madre para que se me pase la tristesa y me entre el enojo pic.twitter.com/INZANOfDD8 — Roberto el juas juas (@Roberto_el_juas) July 6, 2021

(Siga leyendo: ¿Dónde ver 'Monsters At Work', la secuela directa de Monster Inc?).



Finalmente, el meme se prestó para una colaboración que de seguro nadie esperaba entre ‘Mickey Mouse’ y el personaje de Vin Diesel.



En la imagen aparece el ratón de ‘Disney’ pidiendo las palabras mágicas para que puedan entrar a su casa y ‘Toretto’ responde: “No, Mickey. No necesitas palabras mágicas cuando tienes a la familia’.

(¿Nos visita desde la app de EL TIEMPO? Vea la publicación aquí).

Más noticias

Tendencias EL TIEMPO