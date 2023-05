Desde su inicio en 2001, 'Rápidos y Furiosos' es una franquicia que ha logrado mantenerse en la cima de la cultura pop, con seguidores leales y una influencia duradera en la industria del entretenimiento.

(Lea también: El cambio extremo de los protagonistas de Rápidos y Furiosos, 20 años después).

Distribuida por Universal Pictures, esta décima entrega está dirigida por el francés Louis Leterrier, mejor conocido por las dos primeras películas de 'El Transportador', 'Hulk: El Hombre Increíble' y 'Los Ilusionistas: Nada es lo que Parece'.

En esta ocasión, Dominic Toretto deberá enfrentar a uno de sus peores enemigos, el cual es Dante Reyes, interpretado por Jason Momoa, y lidiar con Cipher, quien esta a cargo de la interpretación de Charlize Theron, su antigua rival que escapó al final de 'Rápidos y 9'.

La película que promete superar las producciones anteriores e importantes momentos con el reparto original, llegó con el regreso de actores como Han Seoul-Oh, interpretado por Sung Kang, quien no murió en 'The Fast and the Furious: Tokyo Drift'.



También hubieron algunas apariciones especiales como Don Omar y Tego Calderón en sus roles de Rico Santos y Tego Leo; Cardi B como Leysa, Pete Davidson y Meadow Walker, la hija del difunto Paul Walker.

Esta cinta se estrenó en las salas de cine el pasado jueves 18 de mayo; sin embargo, a muchos de sus fanáticos les surgen las dudas acerca de cuándo y cómo será su lanzamiento vía streaming.

(Siga leyendo: 'Rápidos y Furiosos X': lo mejor y lo peor de la película de Toretto y su pandilla).

Facebook Twitter Linkedin

La décima película de la famosa franquicia promete el mayor desafío de Toretto hasta el momento. Foto: Twitter: @MovieCrazyP

¿Cuando estará disponible en plataformas de streaming?

Hasta el momento no hay una fecha exacta para el estreno de 'Rápidos y Furiosos 10' en streaming, pero se espera que esté disponible para alquiler o compra online en agosto de 2023, tres meses después de su estreno en cines.

No obstante, el portal web 'Spoiler', medio de comunicación sobre cine, películas y series de TV online, menciona que al igual que 'Super Mario Bros', esta entrega se trata de una producción de Universal Pictures, el cual cuenta con una plataforma llamada 'Peacock'.

Dicho lo anterior, se podría decir que por contrato la película de acción llegaría unos 45 días después de su estreno en cines a la plataforma, y que por lo tanto, arribaría al streaming a principios de julio de este año.

Aunque esto varía dependiendo del éxito que tenga en taquilla. Es decir que, mientras más gente vaya a verla al cine, más tiempo la mantendrán en salas, algo que pospone su distribución online.

(De interés: 'Rápidos y Furiosos X': críticas comparan al villano Jason Momoa con el 'Joker').

Es importante saber que Peacock no está disponible en todo el mundo y esto sería exclusivamente para Estados Unidos.

Sin embargo, al tener la oportunidad de negociar nuevos contratos con diversos espacios, es posible que 'Rápidos y Furiosos 10' llegue a plataformas como Netflix o HBO Max, algo que hasta el momento no se ha comunicado oficialmente.

Por otra parte, el portal web 'Fotogramas', indica que los fanáticos podrán encontrar la película en primer lugar en Movistar+ y, después del estreno de 'Fast and Furious 9' en Amazon Prime Video, se confía en que la secuela también esté disponible en esta plataforma de streaming.

MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Maluma salió de fiesta en Medellín y mostró un adelanto de su nueva canción

Iam Tongi, el que hizo llorar a Lionel Richie con su canción, ganó American Idol 2023

Fotos: actor de 'Los Juegos del Hambre' visitó Girardot, habló con Juan Pablo Raba