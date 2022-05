El pasado martes 24 de mayo el productor de música urbana, Raphy Pina, fue sentenciado a 41 meses de prisión por delitos relacionados con porte ilegal de armas. Las autoridades puertorriqueñas pidieron al músico que se entregará, luego de haber sido sentenciado ese mismo día.



En 2020, los investigadores encontraron una pistola Glock de 9mm y una Smith Wesun de 45, junto a un arsenal de munición con 526 balas para armamento de todo tipo.

Daddy Yankee, reconocido artista urbano y socio desde hace más de 15 años del condenado, estuvo presente en el juicio e hizo un llamado a la población puertorriqueña para que le demostraran su apoyo a un hombre que, según él, “ es una persona humanitaria por darle oportunidades de trabajo a la gente”.



Pina, quien tiene una hija con la cantante de reggaeton, Natti Natasha, se entregó a las autoridades del Tribunal General de San Juan en la tarde de este martes, no sin antes despedirse de su prometida y de Vida Isabelle, su hija de un año.



“ Ya no me quedan lágrimas”, mencionó al despedirse de sus allegados, según declaraciones recogidas del diario local ‘El Nuevo Día’.



“Me despedí de la nena (Vida Isabelle). Me comí un sándwich y me tomé las pastillas para el azúcar", agregó mientras era trasladado al centro penitenciario.



Cabe resaltar, que además del tiempo que deberá pagar en su condena intramural, debe pagarle al estado una multa de 150 mil dólares (595 millones de pesos) y pasar otros tres años bajo la modalidad de libertad condicional.

Un breve repaso por la carrera de Pina

Su nombre de pila es Rafaél Antonio Piña y es conocido en el mundo de la música urbana por ser uno de los productores y empresarios con más trayectoria en latinoamérica, especialmente en Puerto Rico, de donde es oriundo y ha sacado al estrellato a artistas de la talla de Daddy Yankee, Nicky Jam, Plan B, Arcangel, Zion y Lennox, entre otros.



Su fama empezó en 1996 cuando lanzó su sello discográfico ‘Pina Records’, una firma que lleva 26 años impulsando el talento jóven de la música tropical y urbana. En 2016, Natti Natsha, su actual prometida, se convirtió en la primera mujer en firmar con la disquera.

