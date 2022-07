Raphy Pina publicó un conmovedor mensaje en su cuenta oficial de Instagram en el que felicitó a la cantante Natti Natasha, su prometida, por su presentación en los Premios Juventud 2022 en San Juan Puerto Rico.



A pesar de estar cumpliendo con su sentencia en prisión, por porte ilegal de armas, el productor ha demostrado que su aislamiento no es impedimento para demostrar amor y afecto a su familia a través de sus redes sociales.



Pina publicó una foto en que se ve a Natti Natasha posar junto a sus tres hijos, en medio de la velada de la premiación.



El productor aprovechó esta publicación para escribir, "qué bendición que aunque no pueda ver esta foto, compartirla en el mundo me hace sentir orgulloso. Ahí están los que más amo en la vida. Las personas que esperan pese a cualquier circunstancia, personas que jamás se extinguirán de mi alma y mi corazón, personas que son mi razón de vivir y luchar”, escribió Pina.



La cantante sorprendió a los asistentes del evento al interpretar su nueva colaboración, ‘Mayor Que Usted,’ junto a Daddy Yankee y Wisin y Yandel.

En su cuenta de Instagram, donde cerca de 36 millones de personas la siguen, la dominicana decidió compartir algunas imágenes del detrás de cámaras del videoclip de la canción 'Mayor que Usted' junto a Daddy Yankee, y Wisin y Yandel.



En la primer foto se le ve usando una peluca larga de color rojo con una camiseta negra en la que plasmó “Free Pina (Pina libre)” con unas botas caña alta de color blanco. Con esta imagen, Natasha quería hacer énfasis en el letrero de su camiseta.



Luego enseñó otros dos atuendos para los diferentes sets que tenían planeado usar durante el rodaje del video musical.

Frente al caso, los abogados del puertorriqueño continúan llevando el proceso de apelación para que Pina pueda salir de la cárcel tan pronto como sea posible y reunirse de nuevo con su familia.

