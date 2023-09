A solo unos días de la colaboración entre las artistas dominicanas Natti Natasha y Tokisha para la nueva versión de 'No pare', TikTok ya ha limitado el acceso a este controversial tema, provocando la ira de Raphy Pina.



El productor, quien es pareja de la intérprete de 'Criminal', expresó su descontento ante esta restricción en las redes sociales. En su publicación, enfatizó que la artista no renunciará a su música por tener un bebé, ni se dará por vencida debido a la situación de su esposo o a las restricciones que enfrenta en YouTube.

“No cantará música infantil por tener un bebé. No se rendirá porque a su esposo lo tengan encerrado. No se rendirá por que la bloqueen de Youtube. No se rendirá porque ahora su tema lo bloqueen de TikTok”, escribió Pina.

Desde el lanzamiento de la versión original de 'No pare', Natti Natasha está bajo escrutinio constante de críticos y seguidores. Primero, atrajo atención por utilizar una polémica fotografía desnuda como parte de su estrategia de 'marketing'. Luego, generó controversia al posar de manera provocativa junto a Tokisha antes del lanzamiento del remix del sencillo.

Pero, esta no es la primera vez que una plataforma digital censura el contenido de Natti Natasha. En marzo de este año, YouTube bloqueó el video musical de su tema 'Algarete'.



En ese momento, la cantante afirmó en entrevista con la revista People: "En mis últimos videos, mi equipo de trabajo me ha comentado que YouTube me bloquea y el algoritmo lo pierdo porque mi contenido (supuestamente) es demasiado fuerte, lo cual considero exagerado. Decidí lanzar este video vía mi web oficial para asegurarme de que todos mis fanáticos, en todo el mundo, pudieran disfrutar de lo nuevo, sin restricciones."

Raphy Pina manifestó su firme apoyo a Natti Natasha a lo largo de todas estas situaciones, resaltando su valentía y determinación como artista, empresaria, madre y esposa. También invitó a los seguidores a respaldar lo que a la cantante le gusta, recordando que no es fácil ser una líder en la industria musical.



“No se ha rendido haciendo su papel de artista, empresaria, madre y esposa. Y tiene a su lado a alguien que no se rinde ni porque lo encierren y la ama con locura. Apoyen lo que ella le gusta, que no es fácil ser líder, pero tampoco no dejamos jod(...) de nadie, y lo que no te afecta te hace más fuerte”, señaló el productor desde Instagram.



El video del remix de 'No pare' incluye escenas sensuales entre las dos cantantes dominicanas, lenguaje explícito, al igual que contenido sexual, por lo que la controversia que rodea a este tema continúa generando debate en las redes sociales.

La condena de Raphy Pina

En mayo de 2022, las autoridades puertorriqueñas encontraron culpable a Raphy Pina de porte ilegal de armas y, entre otras cosas, lo condenaron a pagar una condena de 41 meses de prisión, equivalentes a tres años y nueve meses.

La mediática sentencia del productor de artistas como Daddy Yankee, Nicky Jam, Héctor & Tito, Zion & Lennox y Ozuna se dio luego de que, en el 2020, fueran encontradas en su casa una pistola Glock 19 de 9 milímetros y una Smith & Wesson 40, además de 526 municiones de todo tipo.

Tras el cumplimiento de su condena, el productor musical tendrá que pagar una multa de 150.000 dólares y, al salir de prisión, deberá pasar otros tres años en libertad condicional.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por El Nuevo Día, y contó con la revisión de un periodista y un editor.