Rapero Vanilla Ice aseguró que era amigo de Pablo Escobar; hijo del narco lo negó todo

Tras cumplirse 30 años de la muerte de Pablo Escobar se viralizó la entrevista de un rapero estadounidense, quien aseguró que fue amigo cercano del narcotraficante colombiano, e incluso, que pasearon juntos en varias oportunidades.



Estas declaraciones fueron desmentidas por el hijo de Escobar, quien aseguró que la historia era falsa y solo usaba el nombre de su padre.



(Además: Manuela, hija de Pablo Escobar, deberá pagar millonarios impuestos por propiedades).

El rapero que aseguró ser amigo de Pablo Escobar es Vanilla Ice recordado en el mundo por ser el intérprete de la canción Ice Ice Baby, lanzada en 1990.



En su entrevista con el canal VladTV, el rapero aseguró que los 90 fueron una gran época, pues se relacionó con el exvicepresidente de Cuba Juan Almeida Bosque y el narcotraficante Pablo Escobar, quienes, según él, eran visitantes recurrentes en Miami.



(Siga leyendo: Fiscalía va tras cuatro sicarios del excapo del cartel Medellín, Pablo Escobar).

"Me llevaban en helicóptero e íbamos a estos grandes eventos y carreras de botes y mirábamos todas las cosas geniales que estaban haciendo... nunca lo cuestioné. No teníamos Google, no sé quiénes son estas personas. Pensé que eran hombres de negocios", dijo sobre Escobar.



Luego de que el video se hiciera viral en las redes sociales, el hijo del narcotraficante colombiano se expresó por medio de las redes sociales y negó la versión del rapero estadounidense.



(Además: Nunca más Pablo Escobar: 30 años de la caída del enemigo público de Colombia).

Juan Pablo Escobar aseguró en su cuenta de X: “Hay personas que inventan cualquier cosa. Con tal de salir en los medios. Mi padre no fue amigo de este señor”. De esta manera terminó con el rumor del cantante.

Más noticias:

¿De qué murió el actor Ryan O'Neal, protagonista de la película 'Love Story'?

Esta es la multa que enfrenta joven que quemó volador con la boca en Antioquia