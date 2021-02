¿Vision? Rapero tiene diamante de 20 millones de dólares en la frente

“Beauty is pain” (belleza es dolor) fue el mensaje con el que el rapero norteamericano de 26 años Lil Uzi Vert sorprendió a sus casi 14 millones de seguidores en Instagram al publicar un video mostrando su más reciente excentricidad: se ‘incrustó’ en la frente una diamante rosa valorado en 24 millones de dólares, más de $84.000 millones de pesos.

La joya de 11 kilates es natural, es decir, no es fabricada en laboratorio, lo cual significa que es aún más preciada. Lil Uzi Vert se la compró a Elliot Eliantte, el joyero favorito de los raperos. Además de todas estas características especiales, la piedra preciosa está certificada por el Instituto Gemológico de América, informó el artista. (También puede consultar: Ella es Evan Rachel Wood, la actriz que acusó a Marilyn Manson)



En su cuenta de Twitter reveló que lleva pagando a cuotas el diamante rosa desde 2017. “He estado pagando por un diamante rosa natural de Elliot durante años. Esta piedra costó tanto que he estado pagando por ella desde 2017. Esa fue la primera vez que vi un diamante rosa natural real”, escribió. (Le recomendamos leer: Mariah Carey, denunciada por su hermana por revelar secretos)

Ante el inquietante vídeo que publicó el artista, las reacciones no se hicieron esperar, pues muchos internautas lo compararon con ‘Vision’, el superhéroe de Marvel que también porta una joya en su frente.



Si bien el público está acostumbrado a que cantantes y artistas ‘incrusten’ diamantes en sus dientes, Lil Uzi Vert superó esta tradición. Nadie se había atrevido a llegar tan lejos.



​No obstante, es cierto que cantantes como Drake, Lil Wayne, Rihanna, Frank Ocean, Jay-Z y Kanye West o Snoop Dog se les conoce por las cadenas llenas de brillo y lujo que lucen frecuentemente, algunas de las costosas joyas incluso pueden tener un valor aproximado de medio millón de euros, o incluso más.

Este fue el vídeo que publicó el artista

Lil Uzi Vert es oriundo de Filadelfia, su nombre real es Symere Woods y se dio a conocer en el mundo de la música en 2016 con sencillos como «Money longer» o «You was right». El cantante ha estado ajeno a las polémicas: el también rapero Daylyt se refirió a él como un “satanista” y, en respuesta, Lili Uzi Vert no dudó en alimentar esta acusación publicando en sus redes sociales mensajes asociados al «666». (Lea también: A Netflix le funcionó el chiste con telenovela en 'Madre solo hay dos')



El rapero está activo en la industria musical desde 2009, fue descubierto por el productor Don Cannon. En 2016 grabó el sencillo ‘Pull Up’ junto a Wiz Khalifa y en 2017 su colaboración en la canción ‘Bad and Boujee’ de Migos, alcanzó el primer lugar en el Billboard Hot 100 Estados Unidos. En 2020 el rapero anunció que se retiraba de la música, no obstante lanzó su segundo álbum titulado ‘Eternal Atake’.

