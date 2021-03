Rapero lanzó unos 'tenis de Satán' que tienen sangre humana

El rapero Lil Nas X ha causado una dura polémica en las redes sociales, pues lanzó un par de tenis que imitan a otros de la mundialmente famosa marca Nike. ¿Cuáles son sus particularidades? Están inspirados en Satanás, tienen un pentagrama hecho de bronce e incluyen una cruz invertida.



Además, cada ejemplar va a tener una gota de sangre humana, que se dispondrá en la suela y que será de poco más de dos onzas. Tal vez esta sea una de las razones por las cuales solo saldrán 600 pares a la venta.



Según informó 'CNN', el diseño es resultado de la colaboración entre el rapero y un colectivo de arte conocido como MSCHF, que tiene su sede principal en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.



Al parecer, tienen un precio de 1.018 dólares (unos 3,7 millones de pesos) con el objetivo de hacer referencia a una cita de la Biblia ubicada en Lucas 10:18. "Vi a Satanás caer como un rayo del cielo", reza el pasaje.



Según le dijo un vocero de MSCHF a 'CNN', los 'donantes' de la sangre son los mismos miembros del colectivo. "Nos encanta sacrificarnos por nuestro arte", aseguró la fuente.



Entre otras cosas, se supo, que habían utilizado un modelo Nike Air Max 97 para reproducir el diseño, algo que causó una fuerte polémica.



La fría respuesta de Nike

"Nike no diseñó ni lanzó estos zapatos y no los respaldamos", fue la respuesta que le dio la empresa deportiva a 'CNN' cuando se le preguntó por el diseño inspirado en Satanás.



"No tenemos una relación con Lil Nas o MSCHF", enfatizaron.



El colectivo que estuvo detrás del diseño aseguró, en ese mismo sentido, que Nike no había colaborado con ellos.



