Rapero es acusado de cortarle el pene a un hombre a cambio de dinero

Un rapero español, conocido como Aarón Beltrán, hizo un absurdo trato con su compañero de piso, un joven profesor británico llamado Andrew Breach.



De acuerdo con el medio 'The Independent', Beltrán habría acordado con Breach que le pagaría 200 euros si se dejaba cortar el pene con un cuchillo de cocina de 30 centímetros y permitía subir el video de la agresión a la plataforma YouTube. Además, Beltrán habría prometido pagarle otros 2.500 euros si el video era exitoso en términos de visitas.



De acuerdo con el diario 'El Español', el 8 de marzo de 2019, en la ciudad de Zaragoza, Breach fue encontrado, ensangrantado y deambulando sin rumbo por las calles. La Policía se topó con él y lo llevó al Hospital Miguel Servet de Zaragoza, donde pudieron reimplantarle el pene.



Al parecer, Breach no quería dar muchos detalles de lo sucedido, más aún porque había estado 'de acuerdo' con la amputación. Pero finalmente habló.



"Al entrevistar a la víctima en el hospital, nos dijo que el acusado (Beltrán) le había cortado el pene. Andrew (Breach) dijo que no se sentía 100% hombre y que quería deshacerse de su pene", aseguró uno de los oficiales de Policía que le prestó asistencia ese día, citado por el medio 'The Independent'.



Breach tuvo que pasar al menos tres semanas en el hospital, aunque pudo recuperarse y, de acuerdo con 'The Independent', todo parece indicar que los médicos lograron que su pene volviera a funcionar después del traumático evento.

Lo que ha pasado con el caso

Recientemente, las autoridades españolas publicaron los cargos que le imputarán al rapero en la audiencia. De acuerdo a la versión revelada por la fiscal del caso, Asunción Losada, en un tribunal de Zaragoza, Beltrán estaría detrás de la amputación de Breach.



'The Independent' recalca que el ente acusador español admite que pudo tratarse de una 'mutilación consensuada', sin embargo sigue siendo un acto aberrante y no exime de responsabilidad a Beltrán.



Además, hay otros elementos nuevos que han causado gran polémica. Por ejemplo, Breach cambió su versión de los hechos y dijo que Beltrán le había cortado el miembro, debido a que sentía presión por parte de los policías. En un momento, incluso, llegó a asumir la culpa. "“Me corté el pene. No me encontraba bien. Fui yo mismo ”, dijo, citado por el diario británico.



Estas versiones, sin embargo, han sido negadas por las autoridades y se contradicen con varias declaraciones, una de ellas juramentada, que Breach ha hecho previamente y que le dan la mayor parte de la culpa a Beltrán.



De acuerdo a 'The Independent', el rapero podría ser sentenciado a una pena de hasta cuatro años y seis meses si es declarado culpable.

