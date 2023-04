El rapero mexicano, conocido como 'Alemán', se viralizó recientemente en las redes sociales, luego de que se filtrara un clip en el que se le ve vestido de cura, simulando repartir la 'comunión católica' con cigarrillos de marihuana en el Santuario Guadalupano en Hermosillo, Sonora.



Al parecer, la escena corresponde a la grabación de su última producción musical, en la que Erik Alemán se encuentra en el altar con una túnica morada como las que usan los sacerdotes para oficiar las misas de Pascua, mientras entrega un 'porro' de la sustancia psicoactiva a las personas que hacen la fila.

Ante los comentarios de los creyentes y las críticas desatadas por feligreses en la redes, el artista, quien ha cantado con Snopp Dog, ofreció disculpas públicas, afirmando que el videoclip es una canción positiva y distinta a su trabajo anterior, y que no era su intención ofender a la comunidad católica.



(Le puede interesar: Kenia: así era la secta en la que ayunaron hasta morir para 'conocer a Jesús').



"Este video es para ofrecerle una disculpa a toda esa gente que llegó a sentirse ofendida, (...) una disculpa al padre Luis Armando que fue quien nos tiró el paro (hizo el favor) para que se armara este video".



Y agregó en una publicación: "Es una canción superpositiva, que sé que les va gustar, en especial a toda la comunidad del Santuario Guadalupano con mucho respeto y amor".

De la misma manera, el padre encargado de la iglesia de Hermosillo, Luis González Torres, reconoció que autorizó al rapero para grabar el single, puesto que este le explicó el mensaje de la canción. Consideró permitir la grabación, argumentando que " las puertas están abiertas y no se es nadie para juzgar la vida de los demás".



Además, aclaró que las vestimentas de 'Alemán' fueron traídas por él mismo, y que no se le prestó al intérprete ningún elemento aparte del lugar.



(Siga leyendo: El dalái lama reaparece en cumbre tras el escándalo y habla sobre espiritualidad).



Sin embargo, tanto el sacerdote como la arquidiócesis expresaron disculpas a la comunidad católica a través de un comunicado, en el que arguyen que "se actuó de manera indiscreta" y que esperan esta situación no se vuelva a repetir.



“Reconocemos que se actuó sin mala voluntad e intención, pero sí de manera imprudente, por lo tanto el señor arzobispo Ruy Rendón Leal, y todo nuestro Presbiterio, ofrece una sincera disculpa a todas aquellas personas que se sintieron agraviadas en su fe. Asumimos y reiteramos el compromiso de velar y cuidar, que estos actos no se repitan en nuestra Iglesia”, escribió el vicario de la arquidiócesis en el comunicado.



(Lea también: 'Una extraña que conocí en la playa me donó su riñón').

No obstante, hubo internautas que comentaron que "más indignación debería provocarles los hechos de pederastia causados por la iglesia", así como hubo quienes discutieron que aquel acto era una profanación del templo.

Genera polémica el rapero mexicano "Alemán" por vestirse como cura y repartir cigarrillos de marihuana dentro de una iglesia en Sonora. pic.twitter.com/Owh02JCMH6 — Adela Micha (@Adela_Micha) April 24, 2023

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Video: increíble rescate a alpinista que se había perdido en peligrosa montaña

Guerra en Sudán deja más de 400 muertos; latinos y europeos evacúan el país

'Me miré el pie y me faltaban los dedos', el drama de las minas en Ucrania