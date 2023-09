Hace casi 17 años, la conmoción se apoderó de la ciudad de Corrientes, Argentina, tras el descubrimiento del terrible asesinato de Ramoncito González, un niño de 11 años. Aunque en un principio, las autoridades creían que su muerte estaba relacionada con el tráfico de drogas y el robo, con el paso del tiempo la investigación dio a conocer otros detalles que dejaron sorprendidos a los habitantes de esta comunidad.

El seis de octubre de 2006, el cuerpo decapitado de Ramoncito fue hallado dentro de una bolsa en un lugar público y concurrido de la ciudad. A medida que se realizaba la investigación del caso, el antropólogo José Humberto Miceli se unió y reveló que el crimen no era un simple ajuste de cuentas, sino un acto ritual brutal.



El periodista Leonardo Gentile, en su reciente libro 'Satán de los Esteros', detalló la investigación exhaustiva sobre el caso de Ramoncito, el primero en la historia argentina en ser calificado como "crimen ritual" por la justicia. El caso involucra a 11 personas detenidas y dos importantes empresarios locales que fueron considerados sospechosos.

Gentile entrevistó a los testigos clave y profundizó en las conexiones detrás del crimen. Una testigo protegida, llamada ‘Marianita’, resultó fundamental en la resolución del caso. Ella reveló detalles sobre el asesinato y los vínculos entre el grupo responsable y la explotación sexual de menores y el narcotráfico.



El investigador, además, reveló que el grupo tenía raíces en creencias mágico-religiosas, pero financiaban sus actividades a través del narcotráfico y la explotación de menores. El crimen ritual de Ramoncito no solo involucra elementos satánicos, sino también influencias de creencias guaraníes y umbanda.

La selección de Ramoncito como víctima no fue aleatoria. De acuerdo con el libro, el grupo buscaba a personas con ciertas características, como la inocencia y la juventud, para llevar a cabo sus rituales. Marianita fue utilizada para atraer al niño, y su testimonio fue crucial para entender la dinámica del crimen.



“Como era un barrio muy humilde, ella los pasaba a buscar con el auto y a lo mejor les decía a sus madres “lo llevó a comprar un helado”, pero los llevaba a otro lado. Hay fotos en el expediente que muestran un altillo dentro de la casa de Ana María, que era un lugar de ablandamiento: una habitación con motivos infantiles para que los nenes se vayan sintiendo cómodos y ahí los preparan para el abuso sexual. Es muy fuerte. Pero ellas siempre negaron todo”, afirmó el periodista Leonardo Gentile.

Aunque 11 personas están detenidas por el caso y se revelaron conexiones con la explotación de menores y el narcotráfico, aún quedan preguntas sin respuesta sobre quién pagó para llevar a cabo el sacrificio ritual. Los principales testigos claves en este caso fueron 'Marianita' y un señor que se encuentra en prisión al que denominan ‘El brujo’, quienes coincidieron en varios testimonios.



“Si ella hubiera inventado todo, no podía ser que conociera tan bien todas las casas que describió, que haya gente que confirmara los días que estuvieron o no estuvieron. Si ella hubiera querido inventar todo sobre lo que le hicieron a Ramoncito durante el ritual, no podría ser que las pericias posteriores hubieran coincidido con todo lo que ella dijo”, relató el fiscal del caso.

El poder económico y político detrás de este oscuro episodio sigue siendo un enigma para los investigadores, quienes no entienden el fin de todo esto y afirman que no es la primera vez que hacían algo así, pues en el pasado habían practicado el mismo crimen con un bebé.



“Marianita empezó a contarle que, un poco antes de matar a Ramoncito, el grupo había hecho un sacrificio con un bebé. Al principio no le creyeron. Ella tampoco contaba mucho. Pero lograron que les cuente más o menos en qué momento del año había sido. La policía después fue al juzgado y empezó a revisar los archivos. Y encontró el caso de un bebé muerto al que lo habían tirado en la puerta de la casa de la defensora de menores. En su momento habían pensado que era un aborto”, finalizó el periodista.

El crimen ritual de Ramoncito González ha dejado una marca indeleble en la historia de Corrientes y ha revelado los horrores que pueden esconderse bajo la superficie de una comunidad aparentemente tranquila. Las investigaciones no han parado y esperan llegar al fin de este terrible asesinato del menor.

