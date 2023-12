Ralf Schumacher habla de su hermano Michael y confiesa que se alejó de su familia

Ya van a ser 10 años desde que el siete veces campeón del mundo de F1, Michael Schumacher, sufrió un accidente de esquí que le cambió su vida para siempre. Incluso, sus lesiones fueron tan graves que desde ese entonces no ha sido fotografiado ni visto en público.



Recientemente, su hermano Ralf Schumacher, quien fue su compañero de entrenamiento, compartió sus pensamientos sobre ese turbulento momento de su vida y la de su familia.

En una conversación con 'Sky Alemania', Schumacher habló de como su hermano mayor lo ayudó a encontrar su lugar en la Fórmula 1.



"Michael no era solo mi hermano. Cuando éramos niños, él también fue mi entrenador y mentor. Me enseñó literalmente todo sobre las carreras de karts. Puede que haya una diferencia de edad de siete años, pero él siempre estuvo a mi lado. Corrimos juntos, practicamos maniobras de adelantamiento y todo lo que importa en el automovilismo”, afirmó.



También, recordó como fueron los inicios de la carrera de su hermano. 'Tuvimos mucha suerte. Básicamente, crecimos en el hoyo de grava al lado de la pista de karts en Kerpen. Cuando nuestros padres compraron la casa de al lado, inicialmente compartíamos una habitación y dormíamos en un colchón en el suelo porque todavía no teníamos dinero para una cama. Y luego Michael se convirtió en piloto de carreras junior de Mercedes. Aún hoy sigue siendo increíble lo que surgió de estas circunstancias", informó

🚨Michael Schumacher’s brother issues update about F1 legend's health pic.twitter.com/TJEfWAzs9g — SPORTbible (@sportbible) December 27, 2023

Asimismo, reveló que el accidente no solo cambió la vida, su hermano, sino la de toda su familia. “Ha sido una experiencia significativa para mí pero, por supuesto, más aún para sus hijos. La vida a veces es injusta. Ese día trajo mucha mala suerte. Este destino ha cambiado a nuestra familia”, aseguró.



Ralf Schumacher no dio detalles sobre como se encuentra la salud de su hermano en la actualidad, pues comentó que se ha alejado de su familia y que de vez en cuando se ve sus sobrinos: “Cuando veo a sus hijos Gina-Maria y Mick, mi corazón sonríe”.



Además, dejó en claro que él no toma decisiones en la vida de su hermano: “Si alguien de la familia busca mi consejo, ahí estoy. Pero siguen su propio camino”, concluyó.



"Michael Schumacher may never fully recover from his skiing accident" Ralf Schumacher. pic.twitter.com/EHwpOXwDML — Nasr Husn (@Nasironly) December 26, 2023

