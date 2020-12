'No soy colombiano': raizal de Providencia por presunta falta de ayuda

Más de 15 días después de que el huracán Iota causara fuertes estragos en las islas de San Andrés y Providencia, se han conocido testimonios de sus habitantes, que en algunos casos se refieren a una presunta falta de ayudas de las autoridades.



La situación es especialmente grave en Providencia, pues la destrucción fue casi total (de un 98%, según la información oficial). Desde allí, algunos isleños han compartido sus historias y han señalado lo que opinan sobre apoyo estatal que hasta ahora han recibido.

En las últimas horas se viralizó un video en el que un raizal se refiere a la situación que, según él, están atravesando él y sus coterráneos.



En el clip, que dura poco más de dos minutos, denuncia la "torpeza" que, según dice, ha habido en algunas medidas que se han implementado. El hombre también mostró la magnitud de los estragos que hay en el lugar en donde se encuentra.



"Mira lo que está sucediendo en Providencia", empezó. "Todas las carpas que regalaron se mojaron, toda la gente. Ni los 'scouts' cuando van a hacer camping se mojan, porque las carpas son mejores", agregó, refiriéndose a las personas que se van a zonas rurales para acampar a modo de entretenimiento.

A la destrucción causada por el huracán Iota se suman las fuertes lluvias que se han presentado en los últimos días debido al paso de un frente frío, que fue alertado por el Ideam el pasado 30 de noviembre. Esto ha causado nuevas afectaciones a los damnificados.



"Por Dios, este Gobierno qué piensa. Aquí somos humanos. Y no porque sucedió esto van a hacer lo que quieran y darle a la gente lo que ellos piensan que es bueno en Colombia (SIC)", destacó el isleño, quien señaló además que no sentía como propia la nacionalidad del país y que su posición se la reafirma el tipo de apoyo que, según él, está recibiendo.



"Por eso yo les digo, yo no soy ningun 'f...ing' colombiano. Yo soy chino, mezclado con isleño y africano. Nunca voy a aceptar ser colombiano y ahora mucho más, porque es un atropello y una falta de respeto", dijo.



Más tarde, se refirió a una entrega de tarjetas sim que les estaban dando para ayudarlos.



"Trajeron unos chips aquí para regalarle a la gente el segundo día (después de que) pasó el huracán. Y todavía dicen 'tienes que entrar en la página web para registrarte', después de que hay un desastre. Por favor, qué falta de respeto a una comunidad", añadió el hombre.



El video ha causado múltiples comentarios por parte de los usuarios de redes sociales. El artista urbano Jiggy Drama, quien es oriundo de San Andrés, comentó en Twitter: "O sea, cómo le vas a pedir a alguien que se quedó sin casa y que estando incomunicados por días que se registren en una pagina!".



El periodista Daniel Samper Ospina compartió el video con el mensaje del hombre.

Muy dolorosa situación en Providencia, oigan a uno de los damnificados... Por favor RT. pic.twitter.com/QqRmxFrR7m — Daniel Samper Ospina (@DanielSamperO) December 3, 2020

Los avances en el plan de reconstrucción de Providencia impulsado por el Gobierno nacional

Después de que se conoció la magnitud de las pérdidas en la isla, el presidente Iván Duque advirtió que se llevaría a cabo un plan de reconstrucción que constaría de 100 días. De ese tiempo, los primeros diez debían utilizarse para recoger escombros y limpiar basuras.



Actualmente, la reconstrucción está en su segunda fase, que pretende reestablecer servicios, como las telecomunicaciones, el acueducto y el alcantarillado, y garantizar a los isleños una vivienda.

“En Providencia nos enfocaremos en la construcción de 1.200 viviendas nuevas y realizaremos otros 400 mejoramientos en las estructuras que quedaron en pie y que son habitables. Construiremos junto a la comunidad una nueva isla de Providencia, donde sus habitantes cuenten nuevamente con un techo digno y propio”, sostuvo hace unos días el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón.



Susana Correa, directora de Prosperidad Social y Gerente para la reconstrucción de Providencia, dijo que también se han entregado miles de ayudas humanitarias.



“Entregamos más de 2.500 kits de alimentación, más de 2.800 kits de aseo, más de 2.013 carpas, además de 1.950 toldillos y 1.275 frazadas”, dijo, al tiempo que resaltó que se han otorgado 30.000 litros de agua embotellada en Providencia y Santa Catalina.



Puntualmente, sobre el tema de las carpas explicó que estas han sido distribuidas por la Alcaldía de Providencia y que son "plásticos calibre 5 para tapar los techos que van son sus agarres. Este trabajo debe terminar lo más pronto posible porque una nueva temporada de lluvias ya está aquí".



La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) detalló que ha entregado un total de 43.623 Asistencias Humanitarias de Emergencia (AHE), alimentarias y no alimentarias.



"Se han movilizado 935,49 toneladas de AHE alimentaria y no alimentaria, personal, materiales de construcción, insumos de agua y saneamiento básico, entre otros elementos requeridos para la atención de la emergencia. De las cuales, 359,59 se movilizaron por vía aérea y 575,9 por vía marítima", agregó la Ungrd.



Finalmente, esta entidad sostuvo que se están liderando cinco mesas de trabajo con con líderes sociales, comunales, religiosos, comunidades negras, raizales y demás representantes de los isleños para avanzar juntos en la recuperación y reconstrucción de las islas.

