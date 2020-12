'No soy colombiano': raizal de Providencia estalló por falta de ayudas

Más de quince días después de que el huracán Iota causó fuertes estragos en las islas de San Andrés y Providencia, se han conocido testimonios de sus habitantes que critican la falta de ayuda de parte de las autoridades.



(Lea también: El impresionante antes y después de Providencia tras el paso de Iota)



La situación es especialmente grave en Providencia, pues la destrucción fue casi total (de un 98 por ciento, según la información oficial). Desde allí, algunos isleños han compartido sus historias y han señalado lo que opinan del apoyo estatal que hasta ahora han recibido.

En las últimas horas se viralizó un video especialmente dramático en el que un raizal se refiere a la situación que están pasando él y sus coterráneos casi veinte días después del desastre.



En el clip, que dura poco más de dos minutos, denuncia la torpeza de algunas medidas que se han implementado y muestra la magnitud de los estragos desde donde se encuentra.



(Le puede interesar: Piden ayudas para los trabajadores del turismo en Providencia).



"Mira lo que está sucediendo en Providencia", relató. "Todas las carpas que regalaron se mojaron, toda la gente. Ni los Scouts cuando uno va a hacer scouting se moja, porque las carpas son mejores", dijo, refiriéndose a las personas que se van a zonas rurales para acampar a modo de entretenimiento.

Nunca voy a aceptar ser colombiano FACEBOOK

TWITTER

A esto se suma que en los últimos días se han presentado fuertes lluvias debido al paso de un frente frío, que fue alertado por el Ideam el pasado 30 de noviembre. Esto generó muchas afectaciones en los damnificados.



"Por Dios, este Gobierno qué piensa. Aquí somos humanos. Y no porque sucedió esto van a hacer lo que quieran y darle a la gente lo que ellos piensan que es bueno para ellos en Colombia (sic)", sentenció.



(Le recomendamos: Nueva alerta en San Andrés por frente frío que llegará a la isla).



Además, señaló que no sentía como propia la nacionalidad del país y que esta forma de apoyo que estaba recibiendo le hacía reafirmar su posición. "Por eso yo les digo, yo no soy ningun 'fucking' colombiano. Yo soy chino, mezclado con isleño y africano. Nunca voy a aceptar ser colombiano y ahora mucho más, porque es un atropello y una falta de respeto", exclamó con vehemencia.



Más tarde, se refirió a una entrega de sim cards que les estaban dando para udarlos. "Trajeron unos chips aquí para regalarle a la gente el segundo día (después de que) pasó el huracán. Y todavía dicen 'tienes que entrar en la página web para registrarte', después de que hay un desastre. Por favor, qué falta de respeto a una comunidad", añadió el hombre.



(También le puede interesar: El plan para reconstruir Providencia en 100 días).

Entretanto, el video generó una avalancha de comentarios y críticas al Gobierno por parte de los usuarios de redes sociales. El artista urbano Jiggy Drama, quien es oriundo de San Andrés, comentó "O sea cómo le vas a pedir a alguien que se quedó sin casa y que estaban incomunicados por días que se registren en una pagina!", escribió en su cuenta de Twitter.

Muy dolorosa situación en Providencia, oigan a uno de los damnificados... Por favor RT. pic.twitter.com/QqRmxFrR7m — Daniel Samper Ospina (@DanielSamperO) December 3, 2020

(Si nos lee desde la app, puede ver el video aquí).



"Muy dolorosa situación en Providencia, oigan a uno de los damnificados...", dijo a su vez el periodista Daniel Samper Ospina, quien además les pidió a sus seguidores que compartieran el video.

El plan de reconstrucción de Providencia impulsado por el Gobierno Nacional

Después de que se conoció la magnitud de las pérdidas en la isla, el presidente Iván Duque advirtió que se llevaría a cabo un plan de reconstrucción que constaría de 100 días. De igual forma, los primeros diez debían utilizarse para recoger escombros y limpiar basuras.



Actualmente, la reconstrucción está en su segunda fase, que pretende reestablecer servicios como las telecomunicaciones, el acueducto y el alcantarillado y garantizar a los isleños una vivienda.

“En Providencia nos enfocaremos en la construcción de 1.200 viviendas nuevas y realizaremos otros 400 mejoramientos de las estructuras que quedaron en pie y que son habitables. Construiremos junto a la comunidad una nueva isla de Providencia donde sus habitantes cuenten nuevamente con un techo digno y propio”, sostuvo hace unos días el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón.

Tendencias EL TIEMPO