Luego de las fuertes confesiones que realizó Raimundo Angulo a EL TIEMPO sobre los reinados de belleza y el mundo del narcotráfico. El director del Concurso Nacional de Belleza también habló sobre la salud su familia y cómo esto jugó un papel importante para que él llegara a ser el presidente de los concursos.

De acuerdo con las declaraciones del empresario, los últimos años han sido difíciles para el hombre, pues tuvo que enfrentar el covid-19 y aún se sigue recuperando.



“Definitivamente, el coronavirus ha sido la experiencia más dura que he vivido. Hace 35 años me habían operado de un aneurisma, y me habían abierto una parte de la cabeza… pero lo vivido en la pandemia definitivamente ha sido lo más fuerte”, le dijo a EL TIEMPO en marzo del año pasado, luego de recuperarse un poco.



Sin embargo, Raimundo declaró que no es la primera vez que la salud lo pone entre la espada y la pared. De hecho, declaró que llegó a ser presidente de los concursos por una difícil situación médica que vivió su madre.

‘Estamos vivos de milagro’

Raimundo Angulo nació en Cartagena, en 1944 y estudió Economía en Estados Unidos. Foto: Cortesía Raimundo Angulo

Mamá cogió el concurso cuando yo tenía 13 años FACEBOOK

Se puede decir que Teresa Pizarro de Angulo, más conocida como Doña Tera y madre de Raimundo, fue quien involucró a Angulo en el mundo de los reinados.



“Mamá cogió el concurso cuando yo tenía 13 años. Ella era estricta y cordial y yo no quería darle un disgusto”, dijo a EL TIEMPO.



El empresario cuenta que decidió ayudarla cuando fue gerente de la Corporación Nacional de Turismo debido a problemas médicos.

Cuando se enfermó, la junta me pidió que me encargara del concurso y lo hice por ella, porque me enseñó a querer a Cartagena, esta ciudad era el amor más grande que tenía FACEBOOK

“En la familia hemos tenido problemas de aneurismas, estamos vivos de milagro, y en ese momento quise que ella ya estuviera más tranquila, pero siguió adelante. Cuando se enfermó, la junta me pidió que me encargara del concurso y lo hice por ella, porque me enseñó a querer a Cartagena, esta ciudad era el amor más grande que tenía”



Gracias a esto, Raimundo empezó lo que sería un carrera exitosa. Se convirtió en el reconocido director del Concurso Nacional de Belleza que es hoy.



En su ‘administración’ ha logrado una Miss Universo, Paulina Vega, en 2014; dos virreinas (Taliana Vargas y Laura González), una primera princesa, dos finalistas y cinco semifinalistas.

