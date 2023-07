Gracias a un fotógrafo en redes sociales se pudo conocer la historia de una joven de 19 años que pasó gran parte de su vida en un recipiente de plástico porque su cuerpo dejó de crecer cuando era una bebé. Para poderla transportar la colocaban en un balde, pues era más fácil llevarla de un lugar a otro.



Así era la vida de Rahma Haruna, quien se hizo famosa en el mundo luego de que el fotoperiodista Sani Maikatanga, compartiera en redes sociales una foto de ella y su hermano pidiendo limosna en la calle. Luego de esto, su extraño caso llamó la atención y varios medios de comunicación le realizaron diferentes entrevistas.

Haruna nació en Kano, Nigeria, en un principio parecía ser una bebé sana con un crecimiento normal, pero a los seis meses sus padres empezaron a notar que algo estaba mal en su desarrollo, pues sus extremidades dejaron de crecer y nunca se pudo saber cuál era la condición que tenía.



“Todo comenzó cuando tenía unos meses y aprendió a sentarse. Nunca aprendió a gatear”, señaló su madre Fadi según consignó el medio británico ‘The Telegraph’ en el 2016.



“Ella comenzó con fiebre, y luego vinieron dolores de estómago. Después los malestares se manifestaron en partes como sus manos y piernas. No puede usarlas sin que comiencen los dolores”, añadió la mujer.

La familia de Rahma hizo todo lo posible por darle una vida plena dentro de sus posibilidades y por eso la transportaban en un recipiente de plástico para todos lugares.



"Me ayudan mucho. ¿Cómo lo hacen? Me dan todo lo que necesito", le comentó la joven a ‘The Mirror’, en 2016.



Su hermano Fahad, de 10 años, era particularmente unido a su hermana mayor y normalmente ayuda a bañarla y le daba un paseo todos los días. Asimismo, juntos iban a mendigar a las calles y de hecho así fue descubierta.



Luego de que su caso saliera a luz, en el 2015 el periodista Ibrahim Jirgi le regaló a la familia una silla de ruedas. En ese entonces, los padres de la niña esperaban recibir ayuda médica, pues ella nunca había sido profesionalmente diagnosticada.



“He pasado 15 años buscando una cura”, contó Hussaini, el padre de Rahma, según consignó ‘The Telegraph’ . “Cosecho y voy al mercado para hacer algo de dinero y así pagar sus cuentas. Vendí casi todas mis posesiones. He gastado más de un millón de nairas hasta ahora”, añadió.



A pesar de los desafíos que tenía en su vida, Rahma soñaba con un futuro llenó de esperanza y quería abrir su propia tienda. "Quiero iniciar un negocio. Una tienda de abarrotes y cualquier cosa que la gente compre, eso es lo que quiero", le comentó a ‘The Mirror’. Lastimosamente, rahma falleció el 25 de diciembre de 2016.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

