En un giro inesperado, el reconocido tenista español Rafael Nadal ha asumido un nuevo rol como entrenador al ofrecer su experiencia y conocimiento a la estrella de la música latina, Sebastián Yatra, en preparación para el próximo 'US Open', importante campeonato de Estados Unidos y último torneo de 'Grand Slam' de la temporada.

Durante la emocionante semana de actividades paralelas al 'Grand Slam' conocida como 'Fan Week US Open', el talentoso tenista Carlos Alcaraz ha extendido una invitación especial a Sebastián Yatra para unirse a él en un partido de exhibición.



Este evento forma parte de los esfuerzos de la organización del torneo por promover el tenis, presentando oportunidades únicas para que figuras destacadas de diferentes ámbitos se unan en la cancha durante estos días previos al torneo principal.

Aparte de jugar juntos, el tenista español, Carlos Alcaraz, y el cantante colombiano, Sebastián Yatra, emocionaron a todos al anunciar que ofrecerán un emocionante espectáculo tanto musical como deportivo en el próximo Abierto de Tenis de Estados Unidos, que tendrá lugar en Flushing Meadows, Nueva York, a finales de este mes.

Tenis y concierto 🎶🎾



Carlos Alcaraz y Sebastián Yatra van a jugar un poco de tenis en Nueva York... y por qué no, compartir el micrófono cantando Vagabundopic.twitter.com/WcHS1GZdbf — Match Tenis (@MatchTenis) August 7, 2023

Rafael Nadal asume un nuevo rol al entrenar a Sebastián Yatra de cara al US Open

Mediante un video compartido en sus plataformas digitales, Sebastián Yatra compartió un momento revelador en el que, de manera informal, realizó una llamada telefónica en la que casi suplicaba la asistencia de Rafael Nadal en pro de su futura participación en el prestigioso torneo de tenis más relevante de Norteamérica, el US Open.

"Tengo un problema. Parce me llamaron para jugar en el US Open un partido de exhibición con Alcaraz que van a estar jugando y no tengo ni idea de tenis, no sé qué hacer", expresa el cantante.

Luego de esto, Nadal no duda en responder positivamente y extiende una invitación cordial a Sebastián Yatra para visitar Mallorca, España.

Mallorca es el hogar del destacado tenista, reconocido como uno de los mejores jugadores de tenis de todos los tiempos, especialmente en superficies de tierra batida o polvo de ladrillo.



En esta isla mediterránea, Nadal ha establecido su propia academia de tenis, la 'Rafa Nadal Academy', además de contar con un museo y su Sport Centre.

Después de que Sebastián Yatra llega a la academia de tenis de Nadal en Mallorca, el tenista español le brinda orientación, comenzando incluso con aspectos como la vestimenta: “La pinta esta hay que mejorarla”, le menciona. Una vez que están preparados, comienzan a entrenar.

Rafael Nadal le enseña las reglas del juego en la cancha y las técnicas específicas del tenis. Al notar el estilo único de Sebastián, le brinda palabras de aliento: "Vete con esto (…) serás el mejor", entregando así un voto de confianza al colombiano para el importante día que se avecina el próximo 23 de agosto.

📞 @SebastianYatra: “𝘏𝘪 𝘙𝘢𝘧𝘢, 𝘐'𝘷𝘦 𝘣𝘦𝘦𝘯 𝘪𝘯𝘷𝘪𝘵𝘦𝘥 𝘵𝘰 𝘱𝘭𝘢𝘺 𝘢𝘵 𝘵𝘩𝘦 @usopen 𝘢𝘯𝘥 𝘐 𝘩𝘢𝘷𝘦 𝘯𝘰 𝘪𝘥𝘦𝘢 𝘢𝘣𝘰𝘶𝘵 𝘵𝘦𝘯𝘯𝘪𝘴”



🗣️ @RafaelNadal: “𝘊𝘰𝘮𝘦 𝘵𝘰 𝘔𝘢𝘭𝘭𝘰𝘳𝘤𝘢 𝘢𝘯𝘥 𝘸𝘦 𝘤𝘢𝘯 𝘵𝘳𝘢𝘪𝘯!”



What do you think of this duo? 😍 pic.twitter.com/ccO4gKDweK — Rafa Nadal Academy by Movistar (@rnadalacademy) August 15, 2023

La agenda que Sebastián Yatra llevará a cabo para el US Open

El miércoles 23 de agosto, Sebastián Yatra se enfrentará a Carlos Alcaraz en un partido inaugural de exhibición en el marco del US Open. Este evento benéfico contará con la presencia de Carlos Alcaraz y otras destacadas estrellas del ámbito tenístico, todos unidos con el propósito de recaudar fondos y brindar respaldo a Ucrania en medio de su conflicto con Rusia.

Después de eso, el cantante colombiano será el protagonista principal en el concierto 'Sounds of the Open 2023' el viernes 25 de agosto, como parte de la Semana de los 'Fans del US Open', que se llevará a cabo en el USTA Billie Jean King National Tennis Center en Nueva York.

Estas actividades marcarán el comienzo del último torneo de 'Grand Slam' de la temporada 2023, programado para llevarse a cabo del 28 de agosto al 9 de septiembre. En este contexto, Sebastián Yatra logra un hito significativo en su carrera al hacer realidad un sueño: no solo se presenta como cantante, sino que también participa en un relevante evento deportivo.

Rafael Nadal se confiesa en entrevista con EL TIEMPO: ‘No le tengo miedo al futuro fuera del tenis’



MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

