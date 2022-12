El jugador de tenis Rafael Nadal y su esposa han creado tres fragancias con la casa francesa de alta perfumería Henry Jacques. La línea de perfumes de lujo se llama ‘In all intimacy’ y están inspiradas en el amor por su tierra, Mallorca, y en su matrimonio. Sin embargo, estas son exclusivas y tienen un elevado precio.

Nadal ha sido imagen de diferentes marcas como Tommy Hilfiger, Lanvin, Richard Mille, entre otras. Sin embargo, esta colaboración con Henry Jacques es diferente pues deja ver un poco de su vida privada. El tenista es muy reservado con su intimidad y solo se sabe que tiene una larga relación con María Francisca Perelló, más conocida como Mery Perelló, y que en el mes de octubre de este año nació su primer hijo.



El tenista es un amante de los buenos olores y al perfume, incluso, en una entrevista con ‘Vogue’ declaró: “He hecho deporte prácticamente cada día de mi vida, y después de ducharme necesito perfume para recuperarme, para sentirme limpio y fresco. Si me ducho y no lo tengo conmigo, siento que me falta algo”.



Este conjunto de fragancias, concebidas como aguas de colonia, están compuestas por tres perfumes: Rafael Nadal Nº1, la cual representa su vida pública y deportiva, con notas florales, de limón y amaderada. Rafael Nadal Nº2, es una fragancia más intimista y pesada tiene jazmín, bergamota, almizcle y sándalo. Y la tercera y más especial, el perfume María Perelló, pues fue desarrollado junto a su esposa y tiene notas de violeta y azahar acentuadas con bergamota, jazmín, sándalo y almizcle blanco.



“Quería que oliera elegante y, lo más importante, a felicidad”, comentó Nadal al medio ‘GQ’. Además, los olores de la tercera fragancia lo transportan de vuelta a su casa, en Mallorca, donde comparte junto a su mujer y su hijo.



"A lo largo de mi vida he tenido la oportunidad de vivir en otros lugares, pero siempre he vuelto a Mallorca para estar con mi familia y nuestros amigos, a quienes conocemos desde que éramos niños", afirmó Nadal en la revista ‘Vogue’.



Los tres perfumes ya están disponibles en las exclusivas boutiques de Henry Jacques y su precio supera los 1.000 euros (más o menos 5 millones de pesos colombianos) por perfume. Ahora, sus fans de todo el mundo podrán disfrutar de los aromas que creó el tenista. "Es muy gratificante compartirlo", comentó Nadal en ‘Vogue’.

