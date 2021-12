El miércoles 23 de diciembre, al Deportivo Cali y su hinchada le llegó la ‘Navidad anticipada’: remontaron el partido de vuelta contra Tolima, por la final del torneo clausura de este año, y alzaron la décima estrella.

Los aplausos fueron para los futbolistas, quienes lo dieron todo en el terreno de juego, pero también hubo espacio para el elogio ‘táctico’. Rafael Dudamel, exjugador venezolano y quien se desempeñó como comentarista deportivo, tomó las riendas del cuadro azucarero el 7 de septiembre y, bueno, tal parece que su conocimiento sirvió para que en tan solo tres meses lograra consolidar el grupo y ganar el torneo.



Dudamel se llevó ‘el trofeo a casa’. Un hogar que ya ostentaba un más que particular título este año: su hija es la Señorita Venezuela que competirá en Miss Universo 2022.

Cali y Miss Venezuela: un gol en el ángulo

Rafael Dudamel celebró con euforia la décima estrella del Cali. Foto: EFE

Rafael Dudamel es un exfutbolista muy querido en el panorama colombiano. En su etapa como arquero defendió los colores de Atlético Huila, Santa Fe, Millonarios, Cortuluá, América y, por supuesto, Deportivo Cali.



Como entrenador es recordado, principalmente, por dirigir a la Selección de su país: la llevó a los cuartos de final en la Copa América Centenario, en 2016, y la Copa América de Brasil, en 2019. Su ‘prontuario’ en los banquillos técnicos, de todos modos, es muy amplio.



Después de colgar los guantes, en 2010, siguió en el ámbito del fútbol y, cuando no fue técnico, estuvo en las cabinas de los estadios comentando los partidos. Incluso antes de fichar por el Cali, el pasado mes de septiembre, hizo parte del equipo de ‘Gol Caracol’ que comentó la Copa América de Brasil. También estuvo presente en partidos de eliminatorias.



En Cali, antes de ser ovacionado por el título, recibió unas cuantas críticas dado que los primeros resultados no eran los esperados. El proceso de adaptación no rendía de la manera en que esperaba la hinchada y uno que otro periodista deportivo. Su descontento ante una situación en particular lo puso en la ‘palestra pública’: Dudamel sacó una tableta en plena conferencia de prensa para mostrar una foto criticando el arbitraje del Nacional-Cali disputado en octubre, poco más de un mes después de su llegada.



“Cuando el cheque sale de la misma empresa del equipo que está siendo beneficiado, entonces tienes que decir en tu comentario que queda a interpretación (…) nos vamos con mucha amargura, con mucha bronca, pero me voy con el orgullo de que en todo lo planificado mis jugadores hicieron todo su esfuerzo para llevarlo en grande al campo. Deportivamente competimos, lo que no pudimos superar fue el contra el arbitraje, el señor Machado, por favor, manos a la obra, el fútbol le elevamos el nivel entrenadores, jugadores y ustedes también desde el arbitraje”, afirmó en aquel entonces.

Facebook Twitter Linkedin

Rafael Dudamel, DT del Deportivo Cali. Foto: Prensa Deportivo Cali

Este hecho despertó todo tipo de comentarios en reconocidos programas deportivos. La figura de Dudamel no quedó tan sólida después de eso. Eso sí: la alegría que le trajo a la afición azucarera, al menos por ahora, es incomparable. Los hinchas del Cali siguen celebrando el cierre de año con broche de oro gracias a la obtención de la décima estrella.



Y si Rafael sigue sin ‘caber en sí mismo’ de la dicha —no en vano su postal navideña fue él junto a la copa y su esposa al lado del arbolito—, otro miembro del clan Dudamel cerrará el 2021 con una alegría mientras, desde ya, alista motores para el primer gran reto de 2022.

La décima del Cali por un lado y la búsqueda de ‘la octava’ por el otro

Facebook Twitter Linkedin

La joven irá a Miss Universo 2022. Foto: Redes sociales

Amanda Dudamel Newman, la hija del técnico del Cali, es una modelo y diseñadora que se convirtió en Miss Venezuela el pasado 28 de octubre. Ella fue, además, la primera representante de la Región Andina en llevarse el trono de la belleza en el país vecino.



La joven, de 22 años, está a la espera del anuncio de la fecha, el día y la hora para representar a Venezuela en Miss Universo 2022. En ese certamen, el país ‘vinotinto’ ha tenido siete ganadoras en la historia. ¿Será Amanda la octava?



“El orgullo no me cabe en el pecho. Ha sido un momento inolvidable. Ha sido su sueño y lo ha logrado, se ha preparado como toda una reina”, dijo Dudamel cuando su hija fue coronada en el certamen.



Y el sentimiento de orgullo parece ser recíproco: días antes del concurso para elegir a la Señorita Venezuela, y según reseñó este diario, Amanda realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram y habló de su vida, de sus sueños, de sus propósitos y, claro, de fútbol. Afirmó ser una apasionada por el deporte y seguir con fervor los equipos dirigidos por Rafael.

“Me sucede que sufro mucho viendo los partidos porque me los tomo muy personales. Normalmente sigo a La Vinotinto (Selección de Venezuela) y al equipo en donde esté mi papá (…) Mi papá está ahora en el Deportivo Cali cumpliendo su sueño de dirigir a ese equipo”, enfatizó Amanda.



La familia Dudamel, entonces, cierra un año de éxitos a la espera de los retos de 2022.

