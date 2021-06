'Colombia necesita oxígeno', Rafa Taibo

El actor y presentador español Rafa Taibo, quien estuvo hospitalizado y en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por covid-19, se refirió en nuevos videos publicados en sus redes sociales a la situación que vivió hace unas semanas.



El director del programa 'Ellos están aquí', del canal RCN, lanzó una advertencia sobre la situación actual en el país y el tercer pico de la pandemia a partir de su experiencia personal.



Para acudir a unos exámenes de control tras haber sido dado de alta, necesita de oxígeno portátil, pero no ha logrado conseguir. "Me he dado cuenta a partir de esta necesidad que no hay oxígeno ni portátil ni estacionario para viviendas en Colombia, y las personas que necesitan del oxígeno van in crescendo. No hablo de los accesos a UCI u hospitales, sino del simple hecho de tener un respirador que permita sobrevivir".



Taibo dijo que ha consultado EPS, medicina prepagada y empresas privadas, pero que la respuesta es la misma: "Su solicitud se encuentra en validación".



En el video cuenta que varios usuarios y seguidores le han escrito sobre cómo conseguir oxígeno. "La situación es desesperante. El problema es la imposibilidad de acceder a oxígeno".



Y fue enfático en solicitar ayuda a otros países: "Necesitamos ayuda internacional para tener oxígeno en Colombia de forma urgente"

En otro video, publicado un día anterior, habló sobre cómo vivió con el virus que considera como "algo demoníaco".



"¿Quién me iba a decir a mí hace un año y unos meses, después de viajar a España y de visitar a algunos familiares, que si me hubiera demorado un mes, quizás no pudiera haberlo hecho?", recordó el presentador.



"Yo he vivido esto, he estado postrado, indefenso, sintiendo que combatía a un enemigo que me atacaba desde adentro", cuenta Taibo.



Y añadió: "Estoy saliendo de este túnel. Lo que más me sorprendió fue ver el desespero de los doctores y cómo me confesaban cómo han ido aprendiendo a descifrar este virus".



Además se refirió a lo que fue tendencia esta semana sobre la vacunación y a las posturas de los extremos sobre el tema. "La vacuna es la única herramienta plausible que tenemos. Hoy por hoy, si yo tuviera que volver a vacunarme, lo haría de nuevo".

