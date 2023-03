El Diccionario Panhispánico de Dudas de la Real Academia Española (RAE) tiene una nueva norma para el uso de las palabras ‘sólo’ y ‘solo’ desde ahora en adelante.

Esta discusión ha sido uno de los temas de debate principales de los académicos en el mundo. En 2013, la Real Academia Española prohibió el uso de la tilde en palabras como ‘este’, ‘ese’, ‘aquel’, ‘estas’ y ‘solo’, entre otras más.



De tal manera que si usted quería utilizar la palabra ‘sólo’ en cualquier oración, debía reemplazarla por una frase más larga que tuviera un significado similar. Por ejemplo, “Este parque se abre solamente los lunes y martes”, “Esta película estará disponible únicamente hasta el próximo viernes”.

Sin embargo, este jueves 2 de marzo la regla cambió de nuevo. Según el diario español ABC, el diccionario de la Real Academia permitirá que la tilde diacrítica se utilice de nuevo en esta palabra, siempre y cuando sea necesaria para no caer en la ambigüedad y equivalga a ‘solamente’.



La palabra ‘solo’ es utilizada para referirse a un individuo que no está en compañía de nadie. Por ejemplo: “Estoy ‘solo’ en la casa”, “Me da miedo estar ‘solo’”, “Estaré ‘solo’ en el centro comercial”.



Mientras que el término ‘sólo’ le da un contexto de exclusividad a una frase. Por ejemplo: “En esta tienda ‘sólo’ recibimos pagos en efectivo”, “Sólo fui a la cocina para tomarme un vaso de leche” o “Sólo quiero que estemos usted y yo”.

De acuerdo con ABC, la Real Academia Española sugiere que a la hora de utilizar cualquiera de las dos palabras (‘sólo’ o ‘solo’), usted debe tener en cuenta el contexto en el que las vaya a ubicar. Además de escribirlas con buena ortografía, puntuación y redacción dentro de un texto.



Por ejemplo: “Estoy ‘solo’ en mi casa porque mi familia salió. Sin embargo, mi hermano regresa en quince minutos porque ‘sólo’ está comprando el pan para el desayuno cerca a nuestro conjunto”.

