Señalan de racista a modelo que se tomó fotos con niña de San Andrés

Laura Sanchez es una modelo y creadora de contenido en redes sociales. Es antioqueña y cuenta con más de 900.000 seguidores en TikTok y más de un millón en Instagram.

¿Y qué pasó con ella? Que ha sido criticada y señalada de racista por algunas fotografías que subió a sus historias de Instagram: en las imágenes se le ve abrazando a una niña afro.



Según han manifestado en redes, la indignación es a raíz de los textos que acompañaron las fotografías, ya que los consideraron innecesarios.



“Casi estamos del mismo color de piel”, “bebé isleña y mamá isleña”, “siento un amor extraño por los bebés isleñitos” y "algún día tendré uno para mí" fueron los mensajes que escribió la joven.

La usuaria de Twitter @eppl2 compartió las imágenes en esa red y aseguró: “Muy linda y todo pero ‘replantéate’ ese racismo tan hijue... disfrazado de cariño”.

“‘Casi estamos del mismo color de piel’ nena: no, por favor. ‘Algún día tendré uno para mí’... son niños, Laura, no mercancía”, añadió @eppl2.

“Casi estamos del mismo color de piel” nena: NO POR FAVOR.

“Algún día tendré uno para mí” son niños Laura, no mercancía. — é (@eppl2_) October 5, 2020

“Un examigo decía: 'Yo no tengo nada contra los negros... Es mas, si tuviera plata me compraría uno'. Personas así, de lejos. Desgraciados”, dijo, por su parte, @jhonfredychavar.

Un ex-amigo decia: "yo no tengo nada contra los negros... Es más, si tuviera plata me compraría uno". Personas asi, a lejos. Desgraciados. — jhon fredy chavarro (@jhonfredychavar) October 5, 2020

Inclusive hubo críticas por la forma en la que Sánchez “zarandeó” a la bebé de la foto.



“Cosa grave y que debe ser considerada como maltrato infantil cometido por la desconocida Laura Sánchez es que: ‘Sacudir o zarandear a un niño le hará mucho más daño del que se imagina. Este se conoce como síndrome del bebé sacudido. El SBS es un tipo de traumatismo o lesión cerebral’”, escribió el periodista Nixon Carranza.

Cosa grave y que debe ser considerada como maltrato infantil cometido por la desconocida Laura Sánchez es "Sacudir o zarandear a un niño le hará mucho más daño del que se imagina. Este se conoce como Síndrome del bebé sacudido. El SBS es un tipo de traumatismo o lesión cerebral" pic.twitter.com/4JFHWzpKCO — Nixon A. Carranza P. (@nixoncarranza) October 6, 2020

Pero también hubo quienes consideraron que no hubo racismo en los comentarios de Sánchez y aseguraron que la reacción de los críticos fue desmedida.



“Están como ‘delicaditos’. No le veo racismo. En últimas son sus redes y ella verá qué carajos pública. Si tanto les molesta pues no la sigan. Así no ven esas ‘fotos racistas’ y no se incomodan... Generación de cristal”, escribió @_LUCHOVIDAL_.

Están como delicaditos. No le veo racismo y en últimas son sus redes y ella verá que carajos pública, si tanto les molesta pues no la sigan, no ven esas "fotos racistas" y no se incomodan... Generación de cristal — LUCHO!!! (@_LUCHOVIDAL_) October 5, 2020

“¡El racismo lo tienes tú en la cabeza! Malo si sí, malo si no, definitivamente es imposible complacer a todo el mundo”, opinó, también en defensa de la modelo, @SoyACBLACK.

El racismo lo tienes tu en la cabeza! Malo si si, malo si no, definitivamente es imposible complacer a todo el mundo. — Ac Black (@SoyACBLACK) October 6, 2020

Hasta el momento, la joven no se ha pronunciado al respecto.

¿Es válida la crítica?

Estos actos que pueden parecer inofensivos, en realidad tienen implicaciones culturales complejas.



Madara Zgute es una estudiante de tercer año de Licenciatura en Historia Cultural y Antropología que ha participado en varios proyectos de voluntariado internacional en África.



Madara Zgute es una estudiante de tercer año de Licenciatura en Historia Cultural y Antropología que ha participado en varios proyectos de voluntariado internacional en África.

La joven aseguró en su charla TED 'Voluntourism: when you take more than you leave behind' que cuando un 'influencer' obtiene más de lo que dejó en el lugar al que fue a ayudar a la gente, en realidad no es una ayuda válida.

También profundizó en la cultura de las redes sociales sobre utilizar a las comunidades para lograr ‘likes’ y ‘shares’ por medio de fotografías que romantizan la pobreza. Además aseguró que cuando un ‘influencer’ no conoce los problemas de fondo que sufren las comunidades que visita es muy fácil que caiga en errores o comentarios que agredan a la comunidad en sí, como en el caso de la modelo colombiana.

