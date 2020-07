¿Quién es la arquera italiana del increíble parecido con James?

Instagram: @rachelebaldi2

Cuando no está vigilando la portería en el césped, a Baldi le gusta dedicar su tiempo a otra de sus pasiones: la fotografía. Ella dijo en redes sociales que le gusta “explotar mi creatividad”.



“Soy una persona sencilla, alegre, pero también tímida las primeras veces. Me gustan todos los deportes, la música, el arte y la fotografía en particular. Me gusta estar con amigos y familiares, pero a veces siento la necesidad de estar a solas conmigo”, así se describe la deportista en la información publicada por el Empoli Ladies.