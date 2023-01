En Iquitos, Perú, una cámara de seguridad grabó el primer asaltó del año. Se trata de un delincuente que ingresó armado a una vidriera para robar una cartera que tenía una gran cantidad de dinero, pero el ladrón se confundió y terminó llevando el bolso que no era.

En las imágenes compartidas por el noticiero ‘América TV’ se puede ver al ladrón amenazando a la cajera de un negocio con una pistola, mientras busca lo que ha perseguido desde hace varias cuadras con su cómplice que estaba en una motocicleta.



La dueña del local había sacado 50.000 soles (63 millones de pesos colombianos) del banco y los había metido en su bolso. Durante varias cuadras los delincuentes la siguieron hasta que ingresó a su local.



“Llegué caminando desde el banco, vine a mi tienda, me senté y conversé con la cajera. En eso, a los 15 o 20 minutos, entra el chico con una pistola y dijo: ‘¡El dinero, el dinero! Esto es un asalto’. Yo pensé que era una broma, como tenía una pistola, levanté mis manos”, narró la afectada.



Los 50 mil soles que buscaba estaba en otra cartera https://t.co/FxDsOgGwHz — América Noticias (@noticiAmerica) January 5, 2023

Además, agregó: “Cuando mi esposo se abre, porque mi esposo estaba sentado ahí, ve que entra alguien con un arma, él pensó que iban a asaltar a la cajera, todavía dijo: ‘Ya, normal, siempre hay que dejar el dinero para que no ocurran desgracias’. Entonces, se abrió”.



Afortunadamente los delincuentes se confundieron de cartera y robaron una que solo tenía 20 soles (25 mil pesos colombianos) y un celular. Según el mismo medio, la Policía Nacional ya identificó al ladrón pese a que en ese momento llevaba una gorra y un tapabocas.



Asimismo, las autoridades ya iniciaron hacer investigaciones para encontrar el paradero de ambos delincuentes.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

