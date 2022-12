Este 9 y 10 de diciembre, cientos de mexicanos pudieron disfrutar de los últimos shows de la gira de Bad Bunny, ‘The world hottest tour’, en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Muchos de ellos pudieron disfrutar de sus más grandes éxitos y de la participación de invitados especiales. Sin embargo, para otros esta noche no fue un sueño sino una pesadilla pues resultaron estafados.

En medios de comunicación y en redes sociales se ha hecho viral el caso de una quinceañera que, en vez de fiesta, pidió ir al concierto de Bad Bunny. Su madre tuvo que pagar una gran suma de dinero para cumplir el deseo de cumpleaños de su hija. Sin embargo, la noche no resultó como esperaban, ya que al llegar a las puertas del Estadio Azteca sus boletos fueron rechazados.



“Mi hija cumplió XV años y fue su regalo, no hubo fiesta por venir”, denunció la madre de la joven en el noticiero ‘Excélsior TV’.



En el mismo programa, varios mexicanos denunciaron que pagaron de 8 mil hasta 13 mil quinientos pesos (entre 2 y 3 millones de pesos colombianos) por sus boletos que habían comprado en el sitio oficial de ‘Ticketmaster’ y aun así les negaron el acceso al concierto.

En redes sociales también se hizo viral la historia de otra cumpleañera que fue estafada. En su cuenta de TikTok la usuaria @mayra_rod subió un video contando que para celebrar su cumpleaños número 20 había comprado los boletos para el concierto de Bad Bunny con sus amigas.



Ella explicó que los habían comprado en preventa por la página oficial de ‘Ticketmaster’, pero a la hora de ingresar le comentaron que su entrada había sido clonada. Además, comentó que la peor parte es que sus amigas sí pudieron pasar y ella no.



Ante esta situación, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció que ‘Ticketmaster’ devolverá el 100% del precio pagado más un 20% de indemnización a todas las personas afectadas y que puedan comprobar que hicieron la compra con ellos.

