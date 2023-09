'Yo Me Llamo’ es uno de los programas de entretenimiento más vistos en las noches colombianas, en las nueve temporadas al aire, cientos de cantantes han pasado por el escenario.



Con una trayectoria que ha dejado huella en la televisión, 'Yo Me Llamo' ha logrado conquistar el corazón de los espectadores con su original formato y la impecable calidad de sus participantes.

Desde su primera emisión en el país, el programa se ha convertido en un referente de la música y el entretenimiento en Colombia.



En la cuarta etapa de la competencia, César Escola, Pipe Bueno y Amparo Grisales, junto a ‘Sinfoni’, el cuarto jurado que es una inteligencia artificial, escuchan minuciosamente a los competidores que lograron asegurar su cupo en la Escuela de Yo Me Llamo, pues allí reciben clases por expertos para alcanzar el máximo parecido con sus artistas favoritos.

En esta nueva etapa de la competencia cada noche son tres los participantes sentenciados a eliminación, estos son escogidos minuciosamente por el jurado, sin embargo, también hay un premio entre un millón y 100 millones de pesos, que entrega ‘Sinfoni’ al imitador que más logre su parecido con el original.



En el capítulo 36 del programa de imitación y tras la interpretación de ‘Yo Me Llamo Paola Jara’, quien cantó el sencillo ‘Qué pensaste’, se llevó los elogios del jurado.



El más encantado con la presentación fue el maestro César Escola, quien al finalizar la presentación no lo pensó dos veces y le dijo: “Paola, yo quiero ser tu Jessi”, de inmediato la ‘doble exacta’ le respondió diciendo: “te amo maestro, te amo”.

Tras la escena de coqueteo, Pipe Bueno le dijo: “Yo quiero, es sudado de pollo, quiero un ‘sudadito’ de pollo para el almuerzo”, tras las declaraciones del cantante de música popular, le respondió diciendo: “ese sudado de Paola Jara, es como para hacer dieta”.



“Hoy estamos hablando de lo que es el contraste, de los matices, si uno quiere que la voz suene matizada, debe empezar cómo empezaste, bien suave y en algún momento alcanzar las notas altas. Debes tener cuidado con la respiración; sin embargo, le pusiste una fuerza al coro, que opacó por completo esos momentos de respiración”, dijo César Escola respecto a la presentación de la imitadora.



Luego de la intervención de Escola, ‘Yo Me Llamo Paola Jara’ no pudo evitar las lágrimas de emoción, por lo que respondió: “maestro, la opinión de todos importa, pero que tú me des esas palabras, me llega al corazón”.

“Porque lloras, yo sé que soy un buen partido, pero no tienes por qué llorar. Me encanta que recibas con tanto corazón, lo que se te dice para que crezcas (...) Hasta llorando es bonita”, le indicó el jurado argentino.



Tras escuchar a los siete participantes de la noche, el jurado escogió a los tres participantes que ‘no se llaman’ y pasarán a la noche de eliminación, ‘Yo me llamo, Arelys Henao, Paulina Rubio y Vicente Fernández’.



Al escoger al mejor participante, ‘Sinfoni’ aseguró que sigue “alimentando su léxico” gracias a Amparo Grisales, escogiendo a ‘Yo me llamo Carin León’ como el mejor imitador de la noche, quien al escoger el busto de su artista favorito se ganó 10 millones de pesos.

Nicolás Hernández, ’Yo me llamo Elvis Presley’



