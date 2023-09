‘Yo Me Llamo’ es uno de los programas de entretenimiento más vistos en las noches colombianas, en las nueve temporadas al aire, cientos de cantantes han pasado por el escenario.



Con una trayectoria que ha dejado huella en la televisión, 'Yo Me Llamo' ha logrado conquistar el corazón de los espectadores con su original formato y la impecable calidad de sus participantes.

Desde su primera emisión en el país, el programa se ha convertido en un referente de la música y el entretenimiento en Colombia.



En la cuarta etapa de la competencia, César Escola, Pipe Bueno y Amparo Grisales, junto a ‘Sinfoni’, el cuarto jurado que es una inteligencia artificial, escuchan minuciosamente a los competidores que lograron asegurar su cupo en la Escuela de Yo Me Llamo, pues allí reciben clases por expertos para alcanzar el máximo parecido con sus artistas favoritos.

En esta nueva etapa de la competencia cada noche son tres los participantes sentenciados a eliminación, estos son escogidos minuciosamente por el jurado, sin embargo, también hay un premio entre un millón y 100 millones de pesos, que entrega ‘Sinfoni’ al imitador que más logre su parecido con el original.



En el capítulo 41 del programa de imitación, el jurado continúa en el cuarto ciclo de eliminación y tras escuchar a Kany García, llenó de elogios y felicitaciones a la imitadora.



‘Yo Me Llamo Kany García’ interpretó el sencillo ‘Que te vaya mal’, al finalizar su presentación recibió los aplausos del jurado, quien la elogió e indicó: “quiero que te vaya bien”.

“Cada vez, cada presentación evolucionas más y esta es una canción muy difícil porque es el pop de Kany García fusionado con el ‘porro’, es folklore arraigado totalmente con los dejes de Kany, además le pusiste sabor, alegría. Me encantó que trajiste la guitarra, estás muy Kany García, por eso creo que te va a ir muy bien, porque estás muy bien”, le dijo Amparo Grisales.

Por su parte, el maestro César Escola, también llenó de elogios a la imitadora, asegurando: “el tema de la guitarra me encanta, porque en realidad está tocando, pero me encanta porque es de las participantes más comprometidas con el personaje, traer la guitarra y presentarse con ella sin dominarla es un reto, además, moverse como lo hizo, animar al público, seguir con la guitarra y seguir cantando como si nada, de verdad son muchas cosas que se notan que están trabajadas”.



“Me gustó mucho que también hemos hablado durante varios shows, el tema que hiciste con la base, porque a veces lo piden y no lo utilizan”, dijo Pipe Bueno.

Tras escuchar a los siete participantes de la noche, el jurado escogió a los tres participantes que ‘no se llaman’ y pasarán a la noche de eliminación, 'Paulina Rubio, Bad Bunny y Paola Jara’.



Al escoger al mejor participante, ‘Sinfoni’ realizó su labor, escogió a ‘Yo me llamo Héctor Lavoe’ como el mejor imitador de la noche, quien al escoger el busto de su artista favorito se ganó 10 millones de pesos.

Nicolás Hernández, ’Yo me llamo Elvis Presley’



