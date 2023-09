El programa de entretenimiento del canal RCN TV, MasterChef Celebrity Colombia, es uno de los más vistos en las noches del país. Durante cinco temporadas, el reality show ha sido protagonizado por varias personalidades de la farándula criolla, actores, comediantes, influenciadores, entre otros, quienes compiten por el título de ‘grandes cocineros’.

En este programa de alta cocina, los reconocidos participantes, se disputan un reconocimiento en la ‘cocina más famosa de la televisión colombiana’. Pues reto tras reto, los concursantes tienen que conquistar a los chefs demostrando sus habilidades gastronómicas en una lucha contrarreloj.

MasterChef Celebrity Colombia se encuentra en su quinta temporada y ha entrado en una de las rectas más emocionantes, pues cada día es más alta la exigencia de los chefs. Por eso, a continuación, le contaremos quiénes han sido los ganadores y qué han hecho con el premio.

Primera temporada: Piter Albeiro



Alejandro Leiva, más conocido como Piter Albeiro, fue uno de los participantes más recordados de la primera temporada de ‘MasterChef Celebrity’. Este comediante hizo reír en muchas ocasiones a sus compañeros de set, a los jurados y a los televidentes.



Según dijo a la ‘Revista Vea’, la mayor parte del dinero que ganó lo utilizó como inyección de capital a la empresa que tiene en Estados Unidos, la cual se dedica a la renta de vehículos. Sin embargo, no se dedicó de lleno a la cocina.

Segunda temporada: Adriana Lucía



En la edición del año 2020, la ganadora de la segunda temporada de ‘MasterChef Celebrity’ fue la cantante del departamento de Córdoba, Adriana Lucía. La intérprete, aseguró que destinaría su premio para ayudar a los trabajadores de sus empresas familiares que se vieron afectados con la llegada de la pandemia.



Hecho que fue aplaudido por sus seguidores, quienes siguen apoyando su carrera artística como cantante e intérprete de éxitos como ‘Llegaste tú’, ‘Quiero que te quedes’ y ‘Olvidarte es imposible’.

Tercera temporada: Carla Giraldo

Es una actriz y empresaria colombiana, que actualmente tiene 37 años de edad y fue la ganadora de MasterChef 2021. Durante el programa, Giraldo protagonizó varias peleas con sus compañeros de set, convirtiéndose en una de las cocineras más polémicas durante la historia del reality show.



Al convertirse en la ganadora de ‘la cocina más famosa de Colombia’, Carla Giraldo contó en qué invertiría su premio, “Quiero irme con mis hijos de paseo y les prometí que nos íbamos a Disney y nos vamos pa’ Disney, de resto todo es felicidad, todo es en familia”.

Cuarta temporada: Ramiro Meneses



Es un actor, director y productor de televisión, que actualmente tiene 53 años y fue el ganador de MasterChef Celebrity 2022, en su paso por la cocina se destacó por ser amigo de todos y no tener ‘roces’ con sus compañeros.



Al convertirse el ganador del famoso reality de cocina, el actor paisa contó que invertiría su premio en un restaurante de comidas rápidas, fuera de lo convencional, asegurando que: “Se va a llamar Perro Hijue*** y son unos perros muy especiales, son unos perros no convencionales como me gusta a mí”.



Además, el antioqueño le cogió un gran amor a la cocina, por lo que muy frecuentemente comparte recetas con sus miles de seguidores en su cuenta de Instagram.

