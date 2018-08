Las mujeres que están en estas páginas representan una generación que no le tiene miedo a decir lo que piensa: lo hacen todos los días en sus perfiles de Facebook o en las historias que suben a Instagram. También denuncian lo que les molesta: por ejemplo, que los hombres se sientan con derecho a mirarlas como objetos.

“Muchos hombres todavía tienen el chip de que si ven una mujer por la calle la pueden mirar de pies a cabeza o decirle un piropo cochino, como si eso estuviera bien”, dice Isabella Atehortúa. “Es increíble la incomodidad de no poder vestirte con una falda y salir a la calle sintiéndote bonita porque inmediatamente vas a sentir el morbo en las miradas”. La voz de ella y la de muchas otras de las concursantes de Rumbo a Miss Universo, representan a muchas mujeres de Colombia que todos los días tienen que lidiar contra el machismo: “A veces me da miedo coger taxi sola o montarme en un bus y que me toquen”, dice Claudia Montenegro.



Son jóvenes universitarias o recién graduadas de la universidad. Una habla chino y vivió en Shanghái, otra empezó un proyecto para enseñarles inglés a los niños de Chachafruto y poco a poco sus clases empezaron a llenarse de adultos que también querían aprender. Quieren ser diseñadoras, abogadas, psicólogas, montar empresas de negocios y exportaciones o vivir de bailar. Algunas tuvieron que enfrentar el bullying: por ser latinas, por su color de piel o por haber decidido ser reinas en uno de los países más fanático de los reinados.



En Colombia los concursos de belleza son un ingrediente de nacionalismo. Luz Marina Zuluaga, en 1958, ganó el primer Miss Universo en el que participó Colombia: cuando volvió, la gente invadió la plataforma del aeropuerto de Barranquilla; le pusieron carro de bomberos en Bogotá, y casi no la dejan bajar del avión en Manizales.



Los colombianos siempre hemos encendido el televisor para ver Miss Universo. En las décadas de 1970 y 1980 vimos nombres como Shirley Sáenz, María Mónica Urbina y Susana Caldas quedar entre las finalistas; entre 1992 y 1994, Carolina Gómez, Paola Turbay y Paula Andrea Betancourt hicieron historia al lograr por tres veces consecutivas el segundo lugar, y en los últimos cinco años celebramos los resultados de Paulina Vega –ganadora en 2014–, y los virreinatos de Ariadna Gutiérrez y Laura González.



Miss Universo se ha organizado 66 veces. Colombia solo faltó en las primeras seis ocasiones, de 1952 a 1957 y en los sesenta años de historia del país en el concurso, las colombianas han llegado a hacer parte de las cinco finalistas en cinco ocasiones. Nada mal.



Estas colombianas no tienen nada que envidiarle a esa historia. Vale la pena conocerlas: son mujeres de nuestro siglo.



